Trump dupla vagy semmit játszik

Az elnök vasárnap óta követelte, hogy visszatérhessen a Fehér Házba. A közvélemény nem túl megértő, Biden pedig kihasználja, hogy egyedül kampányolhat.

Mindent egy lapra tesz fel a

koronavírus-fertőzéssel küzdő Donald Trump. A november 3-i választások előtt saját és mások egészségét is kockáztatva sürgeti a visszatérést. Mivel attól tart, hogy a kórházi ápolás miatt gyengének tűnik, már vasárnap követelte, hogy a Walter Reed katonai egészségügyi központból, ahol péntek óta kezelték, vigyék inkább vissza a Fehér Házba. Az orvosok nemet mondtak, erre az elnök megszervezte, hogy autóval kivigyék a kerítésnél várakozó hívei közé, akiknek maszkban, felhúzott ablak mögül integetett. A sofőr és a kocsiban ülő testőr teljes orvosi védőruházatot viselt, Trumpot így is kritika érte, amiért nincs tekintettel a biztonságára felügyelő Secret Service embereire. Az amerikai média hétfőn ízekre szedte az elnököt kezelő orvoscsoportot vezető Sean Conley-t, aki vasárnap gyakorlatilag bevallotta , hogy a páciens kedvéért megszépítette szombati beszámolóját . Az elnöknek, mint mostanra világos, pénteken magas láza és légszomja volt, két alkalommal is veszélyesen lecsökkent vérének oxigénszintje. Ezért kellett helikopterrel kórházba vinni , ahol oxigént, kísérleti antitest-szérumot, intravénás injekció formájában vírusellenes gyógyszert és szteroidot kapott – azaz egyszerre mindent, ami egyáltalán létezik. Az intravénás Remdesivir-kúra pénteken kezdődött, elvben öt napig tart és csak kórházi körülmények között folytatható. Igaz, a Fehér Házban korszerű egészségügyi részleg van, ahol sok tekintetben kórházi szinten tudják ellátni a beteget. Orvosi szempontból nem is a vírusellenes injekció, inkább a szteroid-kezelés tűnik kockázatosnak, mert bár fékezi a gyulladást, egyben a szervezet immunrendszerét is gyengíti, illetve letargiát, ingerlékenységet, hangulati ingadozást okozhat. Orvosok arra figyelmeztetnek, hogy ha Trump végül legyűri a betegséget, aminek kiderüléséhez még legalább egy hétre vagy tíz napra lesz szükség, akkor is elhúzódó fáradtsággal, levertséggel, rosszabb esetben memóriakieséssel, szívritmus-zavarral és eufória-rohamokkal kell majd megküzdenie. Az elnök minden rendelkezésére álló eszközzel azt próbálja sugallani, hogy a betegség ellenére kész szinte azonnal visszatérni a kormányzáshoz és a kampányhoz. Az autós kirándulás előtt felvett videóüzenetében azt mondta, sokat tanult a Covid-19-ről, aztán azzal folytatta, hogy meglepi a kint lévőket, mert „Trump-zászlók vannak náluk és szeretik az országunkat”. A friss felmérésekben egyelőre semmi jele az elnök iránti rokonszenv hirtelen fellángolásának. Az ABC televízió megbízásából a Trump betegségéről szóló hír nyomán készült közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak 72 százaléka úgy véli, hogy az elnök nem vette elég komolyan fertőzés kockázatát. A Fehér Ház kertjében múlt szombaton Amy Coney Barrett legfelsőbb bíróságba való jelölése kapcsán tartott ünnepség résztvevői közül már több mint tucatnyian kapták el a fertőzést – utoljára hétfőn az elnök 32 esztendős szóvivője, Kayleigh McEnany – és az ő két asszisztense – jelezte, hogy pozitív lett a tesztje és karanténba vonul. Az elnököt a múlt keddi tévévitára felkészítő szűk csapatból kórházban kezelik New Jersey korábbi kormányzóját, Chris Christie-t. A Trumppal kedden másfél órán egy légtérben, bár tőle több méter távolságban tartózkodó Joe Biden azóta készült tesztjei egyelőre negatív eredményt mutatnak. A novemberben már 78. évét betöltő demokrata párti elnökjelölt tegnap Floridában kampányolt és általában is igyekszik kihasználni, hogy az elnökkel kapcsolatos hírek egyelőre nem a politikáról, hanem a betegségről szólnak. Biden napok óta kerüli Trump személyes bírálatát, a kórház körül tett autós kirándulását sem kommentálta. Arra a kérdésre, hogy mi lesz a Miamiban október 15-re tervezett következő tévévitával, azt felelte, hogy a tudományra bízza, meg lehet-e tartani. A szerdán esete (magyar idő szerint csütörtök hajnalban) sorra kerülő alelnökjelölti vita előtt Biden és Kamala Harris is a sebezhetőnek tűnő déli államokban, például Arizonában kampányol.