Válás közben is jut ideje Mészáros Lőrincnek egy cégalapításra

A bankok közötti referencia kamatok emelkedése miatt a moratórium lejárta után sokaknak megugorhat a havi törlesztőrészlete.

A koronavírus-járvány miatt tavasszal elrendelt hitelmoratórium lehetőségével élő mintegy 1,6 millió lakossági ügyfél nagyjából fele a kormány ígéretei szerint még jövőre is szüneteltetheti kölcsöne törlesztőrészleteinek fizetését. A gyermektelen és álláskeresőként nem regisztrált fiatalok számára azonban ez nem lesz opció. Annak ellenére sem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a moratóriumot választó adósok kétharmada éppen a gyermektelen fiatalok közül kerül ki. Számukra hozhat kellemetlen meglepetést a január, ha változó kamatozású hitelük van. A törlesztőrészlet ugyanis esetükben a moratórium alatt is emelkedhet, a Bank360.hu számításai szerint pedig jócskán emelkedni is fog. Jelenleg nagyjából 100 ezer lakáshitel-szerződésnek egy évnél rövidebb a kamatperiódusa. Azaz 3 vagy 6 havonta változhat a kamat, attól függően, hogy nőtt vagy csökkent-e ezen időszak alatt a BUBOR, azaz a bankközi kamatláb. Az MNB egyhetes betéti kamata - amelynek mértéke az idei bevezetése óta mindig átszivárgott és meghatározta a BUBOR mértékét is - eddig együtt mozgott az alapkamattal. Szeptember végén azonban 15 bázisponttal magasabbra kerül nála, és ezt szinte azonnal lekövették a bankközi kamatok: a hathavi BUBOR mára 0,79 százalékra emelkedett. Márpedig a forintosított devizahiteleknél, illetve az éven belül változó kamatozású jelzálog- és vállalati hiteleknél a BUBOR a referenciaérték. Hogy mindez hogyan hat egy hitelre, az a kölcsön felvételének időpontjától és a kamatperiódustól is függ. A Bank360.hu példaszámításában egy 2017. október 1-jén 20 éves futamidővel és 3 hónapos kamatperiódussal folyósított, 15 millió forintos hitel esetében az induló havi részlet 83 490 forint volt. A moratórium előtt, az idén januártól márciusig 84 377 forintot fizetett az ügyfél havonta, az október-decemberi időszakra viszont 88 320 forint (lenne) a havi fizetendő. Vagyis mintegy 4 ezer forinttal emelkedett a moratórium alatt a havi részlet. Egy ugyanilyen kondíciókkal bíró, de 6 havi kamatozású hitel esetében 83 792 forintról indult, majd a moratórium előtti október-márciusi időszakra 85 003 forintra drágult a havi törlesztő. Ez októbertől 88 477 forintra ugrott. Itt tehát 2 ezer forinttal kell a moratórium lejártával többet fizetni. Veres Patrik, a Bank360.hu szakértője szerint több lépést is lehet tenni, ha túl magasnak tűnik már a törlesztő. Ha van némi megtakarítása az ügyfélnek, akkor szóba jöhet az elő- vagy végtörlesztés is. Egy adósságrendező hitel is megoldás lehet , persze csak akkor, ha az ügyfél megfelel a jövedelmi elvárásoknak. Ebben az esetben az adós az új hitelből kifizeti a régit, és az új kölcsön törlesztőjét fizeti tovább.