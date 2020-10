Újabb 6,6 milliárd forintot kap Pintér tárcája „a rendkívüli migrációs nyomás” kezelésére

Schanda Tamás „illetékességből” reagált a személyét érő, de a miniszterelnöknek címzett panaszlevélre – válaszában pedig nem volt sok köszönet.

Az írásbeli kérdés-válasz parlamenti műfajának teljes reménytelenségére világít rá az a levelezés, amit Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd politikusa igyekezett folytatni Orbán Viktorral. Kocsis-Cake arra emlékeztette a miniszterelnököt, hogy az elmúlt hónapokban számos államtitkár, miniszter adott kurta , semmitmondó vagy akár teljesen oda nem illő válaszokat az ellenzéki képviselők megkeresésére. „Emellett számos írásbeli kérdésnél vehető észre, hogy a válaszoló államtitkárok ugyanazt a választ adják több kérdésre, még akkor is, ha akár 4-5 hónap telt el a feltett kérdések közt, az arrogáns, gyalázkodó stílust nem is említve” – tette hozzá a Párbeszéd politikusa – „a legjobb példa erre Schanda Tamás János, az Innovációs és Technológiai minisztérium államtitkára, aki idén még egyetlen szakmai, a feltett konkrét kérdésekre irányuló választ sem adott.” Schandáról korábban mi is megírtuk, hogy bármilyen ellenzéki kérdésre feltalálta az instant, tökéletes választ , amikor a fertőtlenítőszerek árára vonatkozó egzakt kérdésre egy Orbán-idézettel felelt. Kocsis-Cake Olivio emlékeztetett, hogy a pontos, részletes válaszadás a kormánytagok részéről nem kedv kérdése, hanem törvényben rögzített kötelességük, és ezzel tájékoztatják a választópolgárokat is -