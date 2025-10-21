A nemzeti ünnepek lebonyolításához kap jelentős támogatást a HM

A kormány a közelmúltban döntött arról: további forrásokat bocsát a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére, hogy a lehető legnagyobb mértékben saját erőforrásból valósítsa meg a nemzeti ünnepek lebonyolítását. Kun Szabó István vezérőrnagy, a tárca társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek adott interjúban azt mondta, számára mindez azt jelenti, hogy az elmúlt egy évben jól végezték a munkájukat, és a kormány hosszabb távon gondolkodik a Honvédelmi Minisztériumhoz került terület fejlesztésében.