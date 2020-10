Lemondott a kirgiz elnök

Két hete még Orbánnál vendégeskedett Szooronbaj Dzsejenbekov.

Az Interfax idézte Dzsejenbekov üzenetét a kirgiz néphez, amelyben közli, hogy továbbra is feszült a helyzet az országban, számára mindennél fontosabb a társadalmi béke és nyugalom megteremtése, és "semmi se drágább minden egyes honfitárs életénél".



Mint arról a Népszava is beszámolt, a volt szovjet tagköztársaság az október 4-én tartott parlamenti választás után káoszba sodródott. Többször is összecsapások voltak Biskek központi terén, ahol ismeretlenek még a volt kormányfő autójára is rálőttek Lapunk szintén beszámolt Dzsejenbekov szeptember végi, budapesti vizitjéről. (Alighanem ez volt utolsó hivatalos útja.) Az akkori államfőt hivatalában fogadta Orbán Viktor és megállapodtak egy több millió dolláros magyar-kirgiz fejlesztési alapról. Ezt követően Karácsony Gergellyel főpolgármesterrel közösen átadott egy kirgiz íróról elnevezett parkot Zuglóban.