Díjat alapított az Európai Parlament a meggyilkolt máltai újságíró emlékére

Az Európai Parlament útjára indítja a Caruana Galizia újságírói díjat. A máltai oknyomozó újságíró halálának harmadik évfordulóján induló díj az Európai Unió elveit és értékeit tükröző újságírói munkát ismeri el – jelentette be az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodája közleményében. A díjat október 16-án, pénteken 12.30 és 13.00 óra között az EP Facebook-oldalán a Parlament finn alelnöke, Heidi Hautala (Zöldek) és David Casa máltai néppárti képviselő mutatja be. Az online eseményen Máltáról bejelentkezve a meggyilkolt újságírónő fia, Andrew Caruana Galizia is részt vesz. A díj célja, hogy elismerje az Európai Unió alapjogi chartájában rögzített elveket és értékeket tükröző újságírói munkát. A Parlament szerint a sajtószabadság, és különösen a munkájukat végző oknyomozó újságírók védelme a demokratikus társadalmak alapvető érdeke. Közölték, hogy bár a díjat a Parlament kezdeményezésére és támogatásával hozták létre, azt egy független uniós médiapartner kezeli majd annak érdekében, hogy a díj és az újságírók függetlensége garantált legyen. A Parlament hamarosan kiválasztja azt a szervezetet, amely megállapítja a díj odaítélésének feltételeit, és kijelöli a zsűri tagjait. A szervezet kiválasztáshoz szükséges pályázatot 2020 vége előtt kiírják. Az első jelölési felhívás a Sajtószabadság Világnapján, 2021. május 3-án várható. Az ünnepélyes díjátadásra minden évben Daphne Caruana Galizia halálának évfordulója környékén kerül majd sor. Daphne Caruana Galizia máltai korrupcióellenes oknyomozó újságírót és bloggert 2017. október 16-án az autójába rejtett pokolgéppel ölték meg. A kormányzati korrupció feltárása , pénzmosási ügyek felderítése és a szervezett bűnözés állt oknyomozói munkája fókuszában. A gyilkosság koronatanúja nyáron napokig élet-halál között feküdt . Vérbe fagyva, kezében késsel találtak rá bírósági vallomástétele előtt . A szigetországot behálózó korrupcióról ebben a cikkünkben írtunk.