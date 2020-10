Iványi Gábor kollégiumi férőhelyeket és tantermeket ajánlott fel az SZFE hallgatóinak

Az egyetemisták szerint ugyanis az új kancellár megtiltotta a dolgozóknak, hogy beengedjék őket a Színház- és Filmművészeti Egyetem tantermeibe, ráadásul a kollégiumból is ki kellene költözniük.

Nem lehet közönyösnek maradni – ezzel indokolta Iványi Gábor az RTL Híradónak azt, hogy az általa vezetett Wesley János Lelkészképző Főiskola kollégiumi férőhelyeket és tantermeket is felajánlott a Színház- és Filmművészeti Egyetem polgárainak. A hallgatók szerint ugyanis az új kancellár megtiltotta a dolgozóknak, hogy beengedjék őket a tantermekbe, ráadásul a kollégiumból is ki kellene költözniük. A diákok azonban maradtak és a tanítás is folyik. A szintén Iványi Gábor által vezetett Magyar Evangéliumi Testvérközösség gyűjtést is szervezett a hallgatóknak, amiből most naponta főznek nekik ebédet.