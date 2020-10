Felfüggesztették az SZFE honlapját

Azt egyelőre nem tudni, technikai hibáról van-e szó, vagy valaki egyszerűen törölte az egész oldalt.

Szerda délutántól kezdve minden tartalom eltűnt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) honlapjáról, kezdve a dolgozók névsorától egészen a szervezeti felépítésig – vette észre a hvg.hu . Azt egyelőre nem tudni, technikai hibáról van-e szó, vagy valaki egyszerűen törölte az egész oldalt. Amint arról a Népszava is folyamatosan beszámol, az SZFE új „irányítói” napról napra akadályozzák az oktatást. A napokban tantermeket, épületrészeket zártak le. Hétfőn egy osztályt arra hivatkozva nem engedtek be a dolgozók, hogy elkezdődött az őszi szünet. Mint lapunk is megírta , Szarka Gábor kancellár korábban a járványra hivatkozva próbálta kiüríttetni az elfoglalt egyetemi épületeket, de korlátozta a netelérést. A kiürítési kísérlet azonban kudarcot vallott, a hallgatók pedig elfoglalták az SZFE Rákóczi úti ingatlanját is.