Obama: Trump teljesen elszúrta a koronavírus-járvány kezelését

Nemzetközi sajtószemle, 2020. október 25.

A szerkesztőségi állásfoglalás arra figyelmeztet, hogy a lengyel kormány módszeresen zárkózik fel a magyar vezetéshez, már abban az értelemben, hogy mindkettő kemény jogállami vitába keveredett az EU-val, ám Lengyelországban idáig viszonylag erőteljes volt a sajtó. Csakhogy Duda elnök megtartotta a hivatalát a nyári választáson, utána pedig a nacionalista-populista Kaczynski, aki hadjáratot folytat a migránsok és a melegek ellen, bejelentette a média „visszalengyelesítését”, ideértve, hogy fel kell számolni a többes tulajdont a független orgánumok esetében. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hivatalos politika szócsövévé kell változtatni azokat, ahogyan az a közmédiával is történt. A módszert is Magyarország szolgáltatta, ahol nem durva cenzúrával kebelezték be a nem kormányzati kiadványokat, hanem úgy, hogy a hatalomhoz közelálló üzletemberek felvásárolták azokat. Varsóban már közölték, hogy az Orlen állami olajcég 20-24 körzeti lap megvételéről tárgyal. Kaczynski pedig máris megfenyegette mindazokat, akik úgy gondolják, hogy nem adnák el érdekeltségeiket. Egyértelműen olyan újságokról, tévékről van szó, amelyek részben vagy egészen német és amerikai cégek tulajdonát képezik. A legtekintélyesebb és legolvasottabb lap, a Gazeta Wyborcza már érzi a következményeket, mert a PiS elrendelte, hogy állami vállalkozások nem hirdetnek benne. De ha ezt a kampány folytatódik, akkor az megsemmisítheti mindazt, ami még megmaradt a lengyel demokráciából. Mindazonáltal az érintett amerikai társaságok viszonylagos védettséget élveznek, mert az USA varsói nagykövete nyilvánosan felszólalt a szólásszabadság védelmében. És ha erősödik a nyomás a német kézben lévő sajtóra, akkor arra várhatóan reagál Berlin és Brüsszel, hiszen épp most megy a vita arról, hogy csak olyan államok részesülhessenek a gazdaságok helyreállítását szolgáló alap, illetve az új, hétéves költségvetés áldásaiból, amelyek adnak a jogállamra. Kaczynski azonban változatlanul kihívó: vétót helyezett kilátásba a két pénzügyi csomag kapcsán, semhogy eleget tegyen a demokratikus normáknak. Ám ha változatlanul támadja a szabad médiát, akkor annak negatív következményekkel kell járnia Washington részéről is.