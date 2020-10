Nem minden tök ehető!

A dekorációs célra szánt halloween-tök mérgező is lehet.

Egyre népszerűbb ősszel a sütőtökfogyasztás és október végén a halloween-tök faragása, ugyanakkor míg az előbbiek finom csemegék, addig a dekorációs célra szánt tökök közül nem mindegyik ehető és már kis mennyiségben is komoly rosszullétet okozhatnak – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Sütőtöknek a köznyelvben a téli tököket nevezik, amelyeket biológiai érettségükben szednek le, vagyis a bennük levő magok szaporításra alkalmasak. Amit pedig általában halloween-tök néven árulnak, az biológiailag a cukkini, a patisszon és a spárgatök rokona. Utóbbiakat étkezési célra zsengén szedik le, a termésük éretten már kemény és ehetetlen. Magyarországon a halloween-tök dísz típusa terjedt el, ami nem ehető.

A halloween-tök nagy, narancssárga színű, és díszítésre alkalmas, belföldi forgalomban többféle kapható, a 2-3 kilóstól a 9-18 kilogrammosig. Az egészen kisméretű, dekoratív fajták sok keserűanyagot tartalmaznak, amelyek nemcsak kellemetlen ízűek, de mérgezőek is lehetnek.

Magyarországon a területalapú támogatási adatok szerint mintegy 1800 hektáron termesztenek ehető sütőtököt, amelyből évente 30-35 ezer tonnát takarítanak be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb, közel 600 hektár a termőterület, de Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is 200 hektár fölött van. Az egyik híres, elterjedt hazai fajta a Nagydobosi, illetve jellemző még a Kiszombori, az Óvári hengeres és az Orange sonkatök. Az import elhanyagolható, ezer tonna alatt volt az elmúlt években – tette hozzá a NAK.

Mint megírtuk , a sütőtök azon kevés növények közé tartozik, ami egészséges, finom és olcsó is, ezért az őszi, téli hónapokban érdemes minél gyakrabban fogyasztani. Magas kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin, pantoténsav, A-, B1-, B2-, B6-vitamin és folsavtartalmának köszönhetően egészségmegőrző, gyógyító hatással bír. Segítheti a megfázásos, meghűléses megbetegedések gyógyulását, enyhítheti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkentheti az asztmás rohamokat. Serkenti a máj működését, fogyasztásával csökkenthető a prosztatarák és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata is. Magas karotintartalmának köszönhetően javítja a látást, antioxidánsai védenek a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása ellen. Alacsony kalóriatartalma miatt fogyókúrázóknak is ideális.