A legmagasabbra emelték a terrorkészültségi szintet Franciaországban

Szüld meg, és temesd el – ezt a terhet helyezné lengyel anyák vállára a katolikus egyházzal összeboruló kormánypárt.

Az elmúlt öt napban közel tízezren osztották meg a Facebookon a Cassadris művésznevű lengyel grafikus Uparta Koza (Makacs Kecske) nevű oldalon megjelent karikatúráját. Egy várandós nő két élethelyzetben, egy üres bölcső és egy kis, üres koporsó előtt áll, a feje felett lebegő szövegbuborék azonban ugyanazt üzeni: „Ta nada sie idealnie” – „Ez tökéletes lesz”.

Az alkotmánybíróság, a kormányzó Jog és Igazságosság párt képviselőinek (Pis) javaslatára ugyanis október 22-én eltörölte a beteg magzatok művi vetélésének engedélyét , éppen az emberi élet védelmére hivatkozva. Lengyelországban eddig is nagyon kevés, évente 1000-2000 legális abortuszt végeztek, mivel az egyébként is szigorú abortusztörvény csak a nemi erőszaktól fogant és gyógyíthatatlan magzatok elvetését engedélyezte, illetve azokat a terhességmegszakításokat, ahol az anya belehalhatott volna a szülésbe. A Telex tudósítása szerint az legális abortuszok 98 százalékát pedig éppen a most betiltott lehetőségre, az életképtelen, beteg magzatokra hivatkozva végezték el az országban.

A döntéssel egyetértett a kormánnyal baráti kapcsolatot ápoló lengyel katolikus egyház is, bár azt nem ismerik el, hogy ők állnának a szigorítás hátterében. A szigorítás pedig eleget tesz a lengyel kormányba most miniszterelnök-helyettesként visszatérő Jarosław Kaczyński óhajának is, aki szerint a deformált, életképtelen magzatokat is meg kell szülni, hogy utána megkereszteljék és eltemessék őket. Az intézkedés miatt a teljes lengyel ellenzék és számos civil szervezet is tiltakozik: egy hete lengyel nők ezrei tüntetnek a szigorítás ellen, a demonstrálók pedig az ötlet támogatójának tartott katolikus egyházat is próbálják számon kérni, templomfoglalással, misék félbeszakításával. A tüntetések gyakorlatilag azonnal fellángoltak a szigorítás elfogadása után október 23-án reggel tüntetők csaptak össze rohamrendőrökkel Jaroslaw Kaczynski kormányfő-helyettes, a Jog és Igazságosság (PiS) elnökének varsói háza előtt. A rendőrök paprika spray-t és fizikai erőt is használtak, amikor néhány tüntető köveket dobált és megpróbálta átnyomni a ház körüli kordont, amit végül az egyenruhások megakadályoztak.