A színművészeti új kancellárja szerint fogy az egyetemfoglalók lelkesedése

Szarka Gábor pár nappal azután nyilatkozta mindezt, hogy tízezrek tüntettek Budapest utcáin az egyetem védelmében.

A kormány pedig továbbra is úgy tesz, mint ha semmi köze sem lenne az egyetemen kialakult helyzethez. A Népszava is beszámolt arról az interjúról , amelyet a felsőoktatásért is felelős Palkovics László adott a Mandinernek. Október 23-án pedig tízezrek tüntettek Budapest utcáin , hogy így álljanak ki az egyetem mellett.