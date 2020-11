Az elszabadult hatalom természetrajzát vágja a képünkbe Horgas Ádám rendezése

A hétfőre tervezett „barátságos egyeztetés” elmaradt, ám a hallgatók meghívták Palkovics László innovációs és technológiai minisztert az Ódry Színpadra. A Kossuth téren mécseseket gyújtottak.



„Az illegitim kuratóriumnak az oktatás tevékenységét felfüggeszteni nem, hogy indoka, de lehetősége sincs. Az egyetemi oktatás felfüggesztése jogilag értelmezhetetlen konstrukció. A felsőoktatási tevékenység közfeladat, annak fenntartása pedig össztársadalmi érdek. A nemzeti felsőoktatási törvény a felsőoktatási intézmény működtetését a fenntartó kötelezettségévé teszi. Az egyetem alaptevékenységének jogszabályi alap nélküli felfüggesztése nem értékelhető másként, mint a működtetési kötelezettség semmibe vételeként” – hangzott el hétfőn a Színház- és Filmművészeti Egyetem sajtótájékoztatóján , reagálva arra az október végi körlevélre, melyben a kuratórium az oktatás felfüggesztésére szólított fel. Elhangzott, miután e levél szerint az Oktatási Hivatal a „kialakult vis maior helyzet soron kívüli megszüntetésére” szólította fel a fenntartó alapítványt, az egyetem polgársága kérvényezi a hivatkozott végzés nyilvánossá tételét, illetve üdvözlik a vis maior helyzet megszüntetésének gondolatát. „Erre az egyetemet fenntartó alapítvány alapító jogainak törvényes gyakorlója, az Innovációs és Technológiai Minisztérium képes, ennek érdekében meghívjuk Dr. Palkovics Lászlót, és az általa felállított küldöttséget november 11-re, a Vas utcába, az Ódry Színpadra, hogy kezdetét vehesse az érdemi tárgyalás az egyetem közössége és az ágazatért felelős kormányzati szerv delegációja között.” Hangsúlyozták továbbá, szeptemberben a tanulmányi félév az intézményben kezdetét vette, az oktatás azóta is maradéktalanul zajlik. „Hamis az az állítás, amely szerint az egyetemen folyó oktatási tevékenység nem nyomon követhető, nem ellenőrizhető” – hangzott el. Hozzátették: nem felel meg a valóságnak Szarka Gábor újonnan bejelentett fenyegetése sem, miszerint az év végén lejár az egyetem akkreditációja. „Érvényes szerződésünk van arról, hogy az akkreditációs ellenőrzés a pandémia miatt csak 2024-ben lesz esedékes, természetesen az új vezetés ezt is megadakályozhatja, ha nem fizeti be az eljárási díjat határidőre.”

Ismertették, meghívást kaptak egy barátságos egyeztetésre hétfőre, amelyről azonban a kuratórium már vasárnap esti tanácskozásán megállapította, hogy az egyetem polgársága nem megy el. „Vajon, hogy találták ki?” – tették fel a kérdést, és hivatalosan is visszautasították a meghívást, valamint azt is, hogy név szerint megnevezett bűnösöket, felelősöket keressenek. Elmondták, a vezetőség állításaival szemben az épületek fertőtlenítése és karbantartási munkálatok a közreműködésükkel megtörténtek, a munkabiztonsági vizsgálat eredménye szerint a polgárok nem szegték meg a tűz- és balesetvédelmi szabályokat, mindhárom helyszínen megoldott a nemdohányzók védelme, a pandémiás helyzet kezelését és a higiéniát példamutatónak nevezte a vizsgálatot végző szakember. Kijelentették, hetekkel ezelőtt összeállították az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási Hivatalnak, ám ennek benyújtását a kancellár jogszerűtlenül akadályoztatja. A dokumentumot hétfőn délután a hallgatók személyesen vitték be a hivatalba. Este civil kezdeményezésre gyűlt össze egy maroknyi ember a Kossuth téren, ahol az egyetem polgársága melletti szolidaritás jegyében gyújtottak mécseseket és énekelték Somhegyi Tamás vezetésével az intézmény himnuszává vált Titkos egyetemet, valamint Bródy János Vas utcai virágének című dalát. Németh Eszter szervező – A tömeg erejével! című Facebook-esemény létrehozója – elmondta, az SZFE-s diákok egy esetben nyerhetnek, ha elegen segítünk nekik, és idővel akár a teret is megtöltve mutatjuk a kormánynak, hogy nem tehet mást, mint enged a követeléseknek. Ennek érdekében szombat délután is várják a Kossuth téren mindazokat, akik az ügy mellett állnak.