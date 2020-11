Koronavírusos a nizzai merénylő

Minden jel szerint összehangolt terrortámadás érte az osztrák fővárost összesen hat helyszínen. Szemtanúk szerint hétfő este 8 órakor kezdődött a lövöldözés a Schwedenplatzon. Az eredeti célpont a közeli zsinagóga lehetett. Karl Nehammer belügyminiszter terrortámadásról beszélt. Egy tettest lelőttek, öt személyt elfogtak, de még négyen szökésben lehetnek.

A terrortámadásban eddig legalább három személy vesztette életét és 15-en sérültek meg. Félő azonban, hogy a halálos áldozatok száma tovább emelkedik, mert legalább hét személy sérülése súlyos. Közlések szerint az egyik áldozat egy rendőr volt.



Alexander Van der Bellen köztársasági elnök a Twitteren megdöbbenését és együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóival. Köszönetet mondott a rendőrségnek, illetve a hadseregnek is, hiszen a katonaság több tagja vesz részt a bécsi objektumok védelmében. „Minden eszközzel és határozottan megvédjük a szabadságunkat és a demokráciát” – jelentette ki az osztrák köztársasági elnök. Sebastian Kurz kancellár „undorító terrortámadásról” tett említést. Mint mondta, Ausztria sosem hagyja megfélemlíteni magát a terroristák által. „A köztársaságunk nehéz pillanatokat él át” – jelentette ki, egyúttal köszönetet mondott a biztonsági erőknek. Megdöbbenését fejezte ki az ellenzéki szociáldemokraták elnöke, Pamela Rendi-Wagner. Szintén megdöbbenését fejezte ki Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek. Michael Ludwig bécsi polgármester szörnyű bűntettről beszélt az osztrák televízióban. Hozzátette, a biztonsági erők mindent megtesznek a tettesek felkutatásáért. Mint mondta, a lelőtt terrorista feltételezések szerint robbanóövet viselt, de ezt még vizsgálják a hatóságok. Ludwig köszönetet mondott a bécsi kórházaknak is. Mint mondta, még nem tudni, hány elkövetőről van szó. Arról nem kívánt találgatásba bocsátkozni, kik állhattak a terrortámadás mögött. Ugyanakkor megjegyezte, a tettesek válogatás nélkül lőttek az éttermek és bárok vendégeire. Ludwig – az osztrák média állításait megerősítve – szintén hét sérültről tett említést.

Nehammer osztrák belügyminiszter felszólította a bécsieket, ne hagyják el a lakásukat.

Úgy vélte, több tettesről lehet szó. Erre utal a bécsi rendőrség nemrég kiadott közleménye, amely szerint

eddigi tudomásuk szerint hat különböző helyen történhetett lövöldözés és legalább tíz terroristáról lehet szó. Egyiküket lelőtték, ötöt pedig elfogtak.

Ez utóbbit az OE24 bulvárlap jelentette, de más forrás nem erősítette meg. Ez nem jelenti azt, hogy a közlés nem igaz. Nehammer belügyminiszter ugyanis azt közölte, biztonsági okokból nem árulják el, a város melyik részén vannak bevetésen a belbiztonsági erők. Az ORF közszolgálati televízió rendkívüli adásában is csak annyi hangzott el, hogy a rendőrség Bécs több részén kutat feltételezett tettesek után. Szintén az ORF közölte, mivel ez volt a koronavírus-járvány terjedése miatt elrendelt kijárási korlátozások előtti utolsó nap, így az esti órákban sokan tartózkodtak a bécsi éttermekben és bárokban. A televízió is felhívta az emberek figyelmét arra, veszélyes kimenni az utcára.

Harald Sörös rendőrségi szóvivő azt közölte, a rendőrségi beavatkozás tovább folyik. Terrorizmusszakértők szerint egyértelmű, hogy már régóta készültek az összehangolt támadásra. Az egyik szemtanú leírása szerint éppen a metróból jöttek ki, amikor lövöldözésre lettek figyelmesek. Egy illető válogatás nélkül lőtt a bárok és éttermek előtt álló emberekre, később a bárba is bement és ott is lövéseket adott le.

A szemtanú azt állította, mintegy száz lövést adhatott le.

Egy másik szemtanú, egy 53 éves alsó-ausztriai férfi egy helyi bárban tartózkodott, amikor lövésekre lett figyelmes. Hirtelen kialudtak a fények és bezárták az ajtókat – számolt be az APA hírügynökségnek. Ezután minden vendég a földre vetette magát. „Szörnyű félelem uralkodott a vendégek között. Az étteremben senki sem sérült meg”. Később sok rendőr jelent meg a helyszínen és a járókelőket is ide terelték. Csak 22 óra körül kezdett békésebb lenni a helyzet. A rendőrség felszólította az embereket, hagyják el az első kerületet, amely a város magjának felel meg. Közölték az emberekkel, terrortámadás történt. Bécs belvárosa teljesen ki is ürült, senki sincs az utcákon a Der Standard beszámolója szerint. A belső kerületeket teljesen elvágták a külvilágtól. Kiürítették az Alkalmazott Művészet Múzeumát. A helyzet továbbra is átláthatatlan. A Falter című lap főszerkesztője a Twitteren azt írta a belügyminisztériumra hivatkozva, hogy a zsinagógával szemben történhetett a támadás, később módosított ezen azt közölvén, nem tudni, hogy a zsinagóga vagy a közeli bárok voltak-e a fő célpontok. Annyi bizonyos, hogy a támadás idején sem a zsinagógában, sem pedig a bécsi templomokban nem tartózkodott senki. Ettől függetlenül korai lenne azt kijelenteni, hogy nem vallási indíttatású támadás történt volna.



Az interneten több videó is kering a terrorcselekményekről. Az egyiken a belvárosban egy katonai uniformisban lévő férfi látható, aki rálőtt egy férfira, aki a földre rogyott. A rendőrség arra kért mindenkit, ne a Twitterre és más közösségi oldalakra töltsék fel a felvételeket, hanem nekik küldjék el. Az OE24 bulvárlap élő közvetítése szerint minden a belvárosból kihajtó gépkocsit ellenőriznek. A belvárost teljesen lezárták, a tömegközlekedés is szünetel, az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es metró sem áll meg. A tudósításban két őrizetbe vett férfit lehetett látni, feltehetően azonban egyikük sem lövöldözött.



Bécs utoljára 1981 nyarán volt terrortámadás színhelye, amikor az Abu Nidal csoport két terroristája kézigránátokkal és gépfegyverekkel támadtak a zsinagógában lévő személyekre. A német politikusok máris reagáltak a történtekre. A szociáldemokraták elnöke, Norbert Walter-Borjans közölte, megdöbbentették a hírek. A tettesekre a törvény szigorával kell lesújtani – tette hozzá. Christian Lindner, a szabaddemokrata FDP elnöke a Twitteren azt közölte, „együtt érzünk a bécsiekkel”. Emmanuel Macron francia elnök német nyelven fejezte ki együttérzését a Twitteren. „Franciaország után egy baráti országot ér támadás. Az ellenségeinknek tudniuk kell, kivel van dolguk. nem adjuk meg magunkat” – közölte. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, sokkolta a brutális támadás és együtt érez az áldozatok hozzátartozóival és az osztrák nemzettel.

„Erősebbek vagyunk a gyűlöletnél és a terrornál”

– mutatott rá a Twitteren megjelent közleményében.