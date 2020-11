Szijjártó Péter hússzor repült rendőrségi helikopterrel öt év alatt

Kórházban 6061 koronavírusos személyt ápolnak, közülük 415-en vannak lélegeztetőgépen.

Újabb 5162 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 114 778-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 55, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2493-ra emelkedett – számolt be róla a kormányzati tájékoztató oldal . 26 161-en már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 86 134. Az aktív fertőzöttek 24 százaléka, az elhunytak 28 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti.

Az Operatív törzs jelenleg 86 óvodában (3 százalék) és 11 iskolában (0,4 százalék) rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 134 osztályban és 17 iskolában (0,6 százalék) digitális órarendet.

Közölték, hogy egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása. Emlékeztettek arra, hogy a járvány elleni védekezés további erősítése érdekében a kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, azaz kihirdette a veszélyhelyzetet. Az Országgyűlést arra kérték, hogy a rendkívüli jogrendet 90 nappal hosszabbítsa majd meg, az erről szóló javaslatról kedden szavaz a parlament. Hangsúlyozták, hogy a kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában, és óriási az egyéni felelősség. Annak érdekében, hogy a növekvő betegszámmal a koronavírusos betegek kórházi ellátása továbbra is biztosított legyen, újabb kapacitásnövelő intézkedéseket rendeltek el: a halasztható műtéteket felfüggesztik, bővül az ellátásba bevont kórházak és koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak száma. A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja.