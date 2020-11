Egyelőre nem háborgatják a színművészeti kollégiumának lakóit

Nincsenek a szabadidős létesítmények felsorolásában, ezért végképp bizonytalan helyzetbe kerültek a mozik.

– válaszolta a Népszavának Buda Andrea a Magyarországon piacvezető Cinema City multiplex hálózat pr és marketing igazgatója. Az igazgatót azzal kapcsolatban kérdeztük, hogy a ma Orbán Viktor által bejelentett legújabb járványügyi intézkedések szerint a szabadidős létesítményeket – edzőtermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, színházakat állatkerteket – zárva kell tartani, a mozik nem szerepelnek a felsorolásban. Buda Andrea már az Operatív törzs múlt heti intézkedését is életszerűtlennek tartotta, melynek értelmében a családtagok között is ki kell hagyni kettő-kettő széket. Ennek értelmében a Mozisok Országos Szövetsége és a Cinema City saját jogásza is az operatív törzshöz fordult múlt hét kedden annak érdekében, hogy gondolják át újra a szabályokat. Müller Cecília válasza szerint a családtagok egymás mellett ülése egészségügyi kockázatot ugyan nem hordoz, mégis: azt a szabályt kell betartani, ami a rendeletben le van írva, mert a hatóság azt ellenőrzi, és annak megsértése esetén bünteti az érintetteket és a helyet is.