Tudja követni? Újabb luxushotellel gazdagodott Mészáros

Mészáros Lőrinc birodalma fénysebességgel terjeszkedik, a minap vásárolta be magát a Konzum Nyrt.-be, amivel hivatalosan is az "uralma" alá került a fél magyar médiapiac, most pedig ismét szállodáinak sorát gazdagította Tokaj-Hegyalja egyetlen ötcsillagos szállodájával, az Andrássy Rezidenciával - írja a Heti Válasz.