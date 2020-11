Megjelent a kormányrendelet az idősek vásárlási sávjáról

Bruno Le Maire sürgette, hogy Budapest és Varsó adja fel ellenállását, mert őket is beleértve mindenkinek az a legjobb. A román miniszterelnök is közölte, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak fel kell adnia a költségvetés ellen belengetett vétót, mert ez a megközelítés ellentétes egész Európa érdekeivel.

azt mondta, nincsen B terv, rá akarják venni Magyarországot és Lengyelországot, hogy mindkettő gondolja meg magát a vétó ügyében – írja a Bloomberg. Bruno Le Maire hangsúlyozta, hogy a két kormány súlyos hibát követ el és a nagy károkat okoz saját népének, gazdasági értelemben is. Úgy fogalmazott, hogy a segélycsomagot mindenkinek támogatnia kell, mert az minél előbb lép életbe, annál jobb. Ezért a hírügynökségnek adott nyilatkozatban sürgette, hogy Budapest és Varsó adja fel ellenállását, mert őket is beleértve mindenkinek az a legjobb. Ugyanakkor nem túlzottan lelkesedik a kibővített együttműködés iránt, vagyis, hogy a magyarokat és a lengyeleket hagyják ki a gazdasági ösztönző programból. Úgy fogalmazott, hogy Európa egy csónakban evez, és mindenkinek szüksége van a pótlólagos eszközökre a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére.

Az FT cikke szerint is közölte, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak fel kell adnia a költségvetés ellen belengetett vétót, mert ez a megközelítés ellentétes egész Európa érdekeivel. Ludovic Orban szerint ha Budapest és Varsó kitart a véleménye mellett, akkor ezzel veszélyezteti a segélytervet, noha az abból érkező pénzekre az egész kontinens igencsak rászorul. És senki sem jelentheti ki, hogy elutasítja a büdzsét, csak azért, mert az adott kormány kifogásolja a jogállami feltételrendszert. A demokratikus normákat minden országnak tiszteletben kell tartania. Ez a megközelítés káros a magyar és a lengyel polgárok számára is, és a megállapodást a lehető leghamarabb tető alá kell hozni. Már csak azért is, hogy mindenki biztos lehessen benne: tisztességesen használják fel az európai adófizetők pénzét. Kitért arra, hogy kormánya 180 fokos fordulatot hajtott végre az igazságszolgáltatás, a jogállam és a korrupció ügyében, ahhoz képest, amit az előző bukaresti vezetés képviselt. Ám a bíróságok kapcsán még nem sikerült előbbre lépni, de remélhetőleg ebben is változást hoz az egy hét múlva esedékes választás.