Három újabb fertőzöttet találtak a férfi kosárlabda-válogatottnál

Kivételesen szigorú előírások közepette kezdődik el a jövő héten a női kézilabda Európa-bajnokság Dániában: a minden korábbi biztonsági intézkedést felülmúló protokollt a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet indokolja. A szigorítások mértéke olyan, hogy ebben az Eb-ben sem a játékosoknak, sem a nézőknek nem lesz sok öröme. A járványügyi szabályokat a kézilabdás ügyekben hagyományosan jól informált dán Tv2 rendszerezte. Mi vár a csapatokra a dániai érkezéskor? Csak az léphet be az országba, aki az érkezés előtt 72 órával negatív koronavírustesztet produkált. A repülőtéren minden érintettet újra tesztelnek. A csapatokat egyből a szállodai szobájukba szállítják, onnan nem léphetnek ki, amíg a dán teszt eredménye nem érkezett meg. Milyen gyakran tesztelnek? Az első napot követően 72 óránként újabb tesztek következnek egészen a távozásig. Kiléphetnek a szállodából a játékosok? Egyértelműen tiltott. Csak akkor, ha mérkőzésre vagy edzésre mennek. Még a média megjelenéseket is törölték. Csak internetes összeköttetés lehetséges. A csapatok a mérkőzések után nem az öltözőbe mennek, hanem egyből a buszhoz, innen pedig a szállodába szállítják őket. Mi történik a szabályszegőkkel? Azonnal hazaküldik és kizárják a tornáról. Mi az a piros buborék? A piros zónában (buborékban) a játékosok, az edzők, az egyéb stábtagok és a játékvezetők tartózkodnak. A kék zónában pedig mindenki más, beleértve a média képviselőit. A „kékek” és a „pirosak” nem érintkezhetnek egymással. Lesznek nézők? A női Eb-re ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a dániai sportrendezvényekre, azaz legfeljebb 500 nézőt lehet beengedni egy csarnokba. Hol rendezik végül a csoportmérkőzéseket? Herning (A és B csoport), illetve Kolding (C és D csoport) a két házigazda. A magyar válogatott utóbbi városban játszik majd a világbajnok Hollandiával, Szerbiával és Horvátországgal.



Elhagyta Győrt az olimpiai bajnok Közös megegyezéssel azonnali hatállyal távozott a Győri ETO női kézilabdacsapatától a norvég Amanda Kurtovic, aki az idény hátralévő részét másik együttesnél tölti kölcsönben – jelentette be honlapján a BL-címvédő klub. A 29 éves kétszeres világbajnok, valamint olimpiai és Európa-bajnok jobbátlövő az idény hátralévő részét egy meg nem nevezett, de nem BL-résztvevő alakulatnál tölti kölcsönben. A kölcsönadás csak erre az évadra szól, a játékos 2022. június 30-ig szóló szerződése érvényben marad.