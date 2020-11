Cser-Palkovics András: Én nem a Fideszre és nem Orbán Viktorra tettem esküt 2010-ben, ’14-ben és ’19-ben

Székesfehérvár polgármestere határozottan ellenzi Parragh Lászlóék javaslatát az iparűzési adó eltörléséről.

Nem a kormánnyal, hanem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Parragh Lászlóval van vitában az iparűzési adó miatt Cser-Palkovics András. Székesfehérvár fideszes polgármestere a Válasz online -nak adott interjúban ezt azzal indokolta, hogy semmilyen kormányzati kommunikációban nem látta, hogy támogatnák a kamarai javaslatot.

A politikus emlékeztetett arra, hogy a járvány kezdetén már felvetődött egy javaslat az iparűzési adó csökkentéséről , akkor a Versenyképességi Tanács részéről, de ő akkor is tiltakozott ellene.

– Ez a javaslat, hogy ne kelljen a vállalkozásoknak iparűzési adót fizetni két évig, minden önkormányzatot érintene, holott ezek a bevételek nélkülözhetetlenek, nálunk húszmilliárdot jelentenek évente – magyarázta.

A polgármester múlt héten közösségi oldalán fejtette ki, hogy miért tartja károsnak azt a kamarai javaslatot, miszerint el kellene venni az önkormányzatoktól az iparűzési adót. Arra kérte Parragh Lászlót, hogy hagyja már békén a vállalkozások környezetét és a munkavállalóik életminőségét biztosító településeket. Úgy fogalmazott, hogy egy szakmailag is rossz, de látványos javaslat óriási károkat okozna azoknak, akik számára az önkormányzatok munkája a létminőség fontos része. Megjegyezte, hogy „a Kamara és Parragh úr azonban porcelánbolti elefántként szeretné letarolni az önkormányzati szektort”. Cser-Palkovics András – aki egykor az Orbán-stáb tagja volt – elmondása szerint nem szokott Felcsútra járni, de nem is kell, mivel a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül egyeztetnek a kormánnyal.

– Sajnos sem a Versenyképességi Tanács, sem a Kereskedelmi és Iparkamara nem keresett meg minket, hogy kifejtsük, mit gondolunk a minket leginkább érintő kérdésekben. Kommunikáció nélkül márpedig nincs jó döntés – sem országosan, sem helyben – állapította meg.

Az MJVSZ közgyűlésén Fotó: Béres Márton / Népszava

A polgármester beszélt arról is, hogy a kemény viták ellenére is jól együttműködtek az ellenzékkel 2018-ig, de azóta megváltozott a helyzet, mert az országos politika az önkormányzatukba is beszivárgott, és ez nem tett jót. Ezt azzal indokolta, hogy „nem lehet nagypolitikai logikával várost jól vezetni”.

– Mindenki tudja, hogy a Fideszhez tartozom, ráadásul tizenöt éves korom óta, de én nem a Fideszre és nem Orbán Viktorra tettem esküt 2010-ben, ’14-ben és ’19-ben. Hanem Székesfehérvárra. Enyhe szomorúsággal is nézem azokat a városvezetőket, akik az országos politikába repítő ugródeszkának tekintik a polgármesterséget – jelentette ki.

Cser-Palkovics András úgy fogalmazott, hogy nem mondja, hogy soha nem térne vissza az országos közéletbe, de azt megjegyezte, hogy 2024-ben Székesfehérváron szeretne újra bizalmat kapni a választóktól a városvezetésre, akkor is a fideszes kormánnyal együttműködve.