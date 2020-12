Ujhelyi István Szájer József botrányáról: A rendszer lényege a hazugság

Az MSZP politikusa a Fidesz vasárnapi posztját osztotta meg újra.

A Fidesz vasárnap még úgy emlegette a pártalapítót, mint akinek „döntő szerepe volt abban, hogy a magyar polgári konzervativizmus és kereszténydemokrácia elfoglalhassa az őt megillető helyet az európai politikai színtéren”. Ezek a szavak némileg más értelmet nyernek a keddi történtek fényében.

Kedden ugyanis arról számolt be a belga sajtó, hogy illegális szexpartin ütöttek rajta a rendőrök Brüsszelben péntek éjjel. Az orgián több diplomata és egy európai parlamenti képviselő is részt vett. A hln.be beszámolója szerint az EP-képviselő az ereszcsatornán lemászva próbált meg elmenekülni, de a rendőrök elfogták. A rendőrség a helyszínen kábítószert is talált. A jelenlévő 25 embert, főleg férfiakat, mind pénzbírsággal sújtották a járványügyi korlátozások megszegése miatt. A belga lap információi szerint a tetten ért EP-képviselő a Fidesz politikusa , aki meglepő módon múlt vasárnap mondott le mandátumáról. Szájer József vasárnap jelentette be, hogy lemond EP-képviselőségéről, a döntését „lelki megterhelésével” magyarázta. Kedden a politikus közleményben elismerte, hogy részt vett az általa házibuliként emlegetett partin . A Népszava megkeresésére a brüsszeli ügyészség azt közölte a szexpartiról, hogy egy járókelő jelentette a rendőrségen, hogy látott egy férfit, aki az ereszcsatornán menekült