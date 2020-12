Soproni díszpolgári címéről is lemondott Szájer József

A hűség városának kormánypárti polgármestere elfogadta a brüsszeli orgiabotrányba belebukott politikus döntését.

Szájer József levélben hozta tudomásunkra, hogy lemond Sopron városától kapott díszpolgári címéről. A döntését tudomásul vettük és elfogadtuk – tette közzé Facebook-oldalán Farkas Ciprián (Fidesz–KDNP) polgármester.



Szájer József vasárnap jelentette be, hogy lemond EP-mandátumáról, a politikus akkor „lelki terhekkel” magyarázta döntését. Kedden a belga sajtó viszont arról számolt be, hogy a Fidesz-alapító múlt pénteken egy olyan szexpartin vett részt, amit a rendőrség számolt fel a járványügyi intézkedések megsértése miatt. Az orgián főként férfiak voltak. Szájer József a rajtaütéskor az ereszcsatornán menekült, de a rendőrség elkapta és kábítószert is talált nála . A kormánypárti politikus azóta a Fideszből is kilépett . Szájer József, aki az 1990-es országgyűlési választáson a Fidesz színeiben egyedüliként nyert a soproni választókerületben az akkor az MSZP színeiben indult Pozsgay Imrével szemben, 2010-ben lett a hűség városának díszpolgára.