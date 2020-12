Nagyrészt Magyarországon készülő ampullákba kerül a Pfizer vakcina – dicsekedett Szijjártó Péter

Ahhoz képest napokig bizonygatta, hogy nem enged az álláspontjából.

Ehhez képest hosszú napokig, éles hangvételben kommunikált arról, hogy kitart véleménye mellett. Mint a Népszava is megírta , az ATV-nek még szerdán is hasonló felütésben nyilatkozott és egy szóval sem említette a bocsánatkérést. Ráadásul ebben az időszakban még egy közleményt is kiadott, amelyben azt írta, „harminc évvel ezelőtt a kommunisták Prágában bezártak, most pedig Brüsszelben egyesek kizárnának. Ilyen, ha az ember kiáll a szabadságért és a hazájáért.”