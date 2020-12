Előkerült egy rövid videó a brüsszeli szexparti rendőri rajtaütéséről

A brit társadalom felfokozott izgalommal néz a kedden startoló országos oltási program elé.

Több mint 1,72 millió megbetegedés és hivatalosan 61 245 halálos áldozat statisztikájával a háta mögött a brit társadalom érthetően felfokozott izgalommal néz a kedden startoló országos oltási program elé. A Pfizer/BioNTech gyógyszergyárak belgiumi gyárából a hétvégén érkezett meg az összesen megrendelt 40 millió dózis első szállítmánya a dél-londoni Croydon kerület kórházába. Stephen Powis professzor, az NHS England orvosigazgatója figyelmeztetett: a folyamat „maratonra, nem vágtára” emlékeztet, de jogos a remény, hogy a szigetország elindult a "pandémia végéhez vezető úton". A Matt Hancock egészségügyi miniszter által "történelmi pillanatként" értékelt rekorddöngető oltási program keretében a most rendelkezésre álló mintegy 800 ezer, 400 ezer páciens ellátására elegendő adagot keddtől a négy tartomány ötven kórházában kezdik el beadni. A 66,65 millió lakosból elsőként a kórházi ellátás alatt álló, vagy rövidesen elbocsátandó idős- és szociális otthoni ápoltak, gondozók, illetve a legkritikusabb helyzetben lévő egészségügyi dolgozók kapják meg az oltást. A következő menetben felülről lefelé haladó kor szerinti sorrendben és krónikus betegségeik függvényében jutnak a vakcinához az emberek. A 99 éves Fülöp edinburghi herceg és a 94 éves királynő prioritást élvez. A Buckingham-palota nem erősítette meg, hogy a Windsorban tartózkodó idős nyilvánosságra hozza-e, mikor oltják be őket. Közvélemény-kutatások szerint minden ötödik brit elutasítja a nem kötelező jellegű Covid-19 immunizációt. A Pfizer/BioNTech 21 napon belül kétszer beadandó vakcinája komoly logisztikai kihívás elé állítja a brit közegészségügyi ellátást. A Belgiumból érkező mínusz 70 fokos hűtődobozok mindegyike öt csomagot tartalmaz, egyenként 975 dózissal, melyeket kiolvasztás és szétadagolás után rövid időn belül fel kell használni. Remények szerint a jövő év elejétől kezdve már sportstadionokban, kulturális- és konferenciaközpontokban is hajt majd végre tömeges méretű oltásokat. A szállítási, tárolási, betegbehívási és oltóanyag-beadási nehézségeken túl a gyógyszerészeti felügyeleti szervnek, a Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency-nek (MHPR) változatlanul meg kell küzdenie a bizalmatlansággal, amiért a világon elsőként hagyott jóvá Covid-védőoltást. A hivatal vezérigazgatója, June Raine ismételt nyilatkozatokban bizonygatja, a legszigorúbb ellenőrzési normákat követték. Az engedélyezésre egy a brit jogrendszerbe beépített uniós előírás alapján kerülhetett sor, mely rendkívüli közegészségügyi helyzetben lehetővé teszi egy gyógyszer sürgősségi bevezetését.