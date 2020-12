A Párbeszéd alaptörvénybe foglaltatná, hogy csak népszavazás után lehessen kilépni az EU-ból

Szabó Tímea társelnök szerint azt próbálják megnehezíteni, hogy a miniszterelnök kivezesse az országot abból a nyugat-európai közösségből, ahová mindig is tartozott.

A Párbeszéd azt javasolja, foglalják az alaptörvénybe, hogy Magyarország csak egy érvényes és eredményes népszavazás után léphet ki az Európai Unióból. Mellár Tamás országgyűlési képviselő keddi, online is közvetített budapesti sajtótájékoztatón félelmének adott hangot, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány szeretné kiléptetni Magyarországot az EU-ból. Hozzátette,

Szabó Tímea társelnök hangsúlyozta, lépésükkel azt próbálják megnehezíteni, hogy a miniszterelnök kivezesse az országot abból a nyugat-európai közösségből, ahová mindig is tartozott. – Ha ma népszavazást tartanának a kilépésről, akkor Orbán Viktor csúfos vereséget szenvedne, mert a magyarok több mint kétharmada még mindig ahhoz a demokratikus rendszerhez akar tartozni , amit a kormányfő az elmúlt években elárult – közölte a frakcióvezető. – A Párbeszéd tiltakozik minden olyan eszement lépés ellen, mint például az uniós költségvetés vétója – szögezte le a képviselő. Hozzátette, az EU családonként egymillió forint vissza nem térítendő hitelt ajánl fel, de a kormányfő a vétóval megfosztja ettől a pénztől az embereket és helyette devizahitelt vesz fel. Egy újságírói kérdés szerint Orbán Viktor korábban a Parlamentben megerősítette, hogy Magyarország helye az EU-ban van. Mellár Tamás erre azt felelte, az elmúlt néhány esztendő alapján egyre inkább kibontakozik a kilépési szándék. Szerinte amikor egyre szűkebbek lesznek az uniós források , akkor ez a fajta gondolkodásmód egyre erőteljesebbé válik majd a miniszterelnök és a kormány részéről. – A kilátásba helyezett költségvetési vétó is ezt bizonyítja, mert ha a kormányfő az EU-ban képzeli el Magyarország jövőjét, akkor tekintettel kell lennie a többi tagállamra is – érvelt. – Az ő számukra csak addig van vonzereje az EU-nak, amíg az uniós forrásokat ellenőrzés nélkül le lehet nyúlni és oda lehet adni a saját oligarcháknak – fogalmazott. Ehhez Szabó Tímea azt tette hozzá, hogy „Orbán Viktor kormányzásának lényege a lopás”.