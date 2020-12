Megint átvert valakit: rács mögött marad a csengeri örökösnő

Ezúttal egy idős könyvelőtől csalt ki 11 millió forintot.

M. Mária hét éve azzal csalt ki 780 millió forintot az áldozataitól, hogy a pénz a külföldön meghalt édesapja után járó 1300 milliárd forintos hagyaték felvételéhez kell. Az apja akkor még élt. A csengeri asszonynak többek közt Kósa Lajos is hitt . Az asszony befektetési tanácsokat kért a Fidesz politikusától, akivel többször is találkozott , és egy megállapodást is aláírtak közjegyző előtt . Kósa később elismerte a dokumentum valódiságát , de csalónak nevezte az asszonyt, aki még azelőtt elhagyta az országot, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda beidézte volna kihallgatásra. A nőt nemzetközi elfogatóparancs alapján Svájcban fogták el. Hazahozták, őrizetbe vették és letartóztatták. Tavaly júniusban került a börtönből házi őrizetbe , de idén augusztusban újra elrendelték letartóztatását