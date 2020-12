A kormány holnap dönt az idősek vásárlási sávjáról

Két napja még vétózni akart Orbán Viktor, a kormány év elején már költené az uniós mentőcsomagot – többek között ez derült ki az e heti Kormányinfóból.

Nem hozott új intézkedéseket a koronavírussal kapcsolatban a kormány, a korábban közöltek szerint január 11-ig él minden most hatályban lévő korlátozás – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is megerősítette, hogy december 21-én jelentik be, lazítanak-e a karácsonyi időszakra a szabályokon. „Mindenki örülne, ha pár napra lazítanánk, de a járványszempontok a legfontosabbak” – közölte, majd rögtön megjegyezte: szilveszterkor biztosan marad a kijárási tilalom és a maximum tíz fős limit az összejöveteleknél. Az oltással kapcsolatban nem hangzott el új információ, az év végén lehet majd arról tudni pontosabb információkat, hogy mikor, milyen vakcinával kezdődhet meg a tömeges oltás. "A legfontosabb, hogy aki tud, akar, az regisztráljon" – mondta Gulyás Gergely. A lapunk által is megírt anomáliával kapcsolatban, miszerint a regisztráció során érzékeny személyes adatokat is meg kell adni , a miniszter azt mondta, az oltási rend felállításához szükséges, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a regisztrálók milyen egészségügyi állapotban vannak, milyen betegséggel rendelkeznek, mivel erről nincs adatbázis. A kancelláriaminiszter elmondta, első körben a védekezésben résztvevők kapják majd meg az oltást , utána az idősebb korosztály, ezt követően jutnak hozzá a többiek. Emiatt – mint azt kérdésre válaszolva Gulyás elmondta – Orbán Viktor sem oltatja majd be magát a legelsők között, mint tette azt az influenza elleni oltás esetében. A miniszter ezen felül beszélt arról is, hogy egyelőre van elég szabad intenzívágy és lélegeztetőgép is, így az egészségügyi rendszer egyelőre bírja a terhelést. A tesztek számát tekintve jelenleg ötödikek vagyunk az EU-ban. " Az idősek vásárlási idősávjáról holnap döntünk és ennek fényében dőlhet el az is, hogy december 24-én nyitva lesznek-e az üzletek. A petárdák árusítását viszont betiltjuk" – jelentette be a miniszter. A csütörtökön és pénteken zajló uniós csúccsal kapcsolatban Gulyás Gergely megismételte Orbán Viktor korábbi kijelentését, miszerint az Európai Bizottság akcióterve „34 millió migránst telepítene be”. Hozzátette, hogy „nincs az a pénz, amiért Magyarország 34 millió migránst vendégül látna”, de ez egy későbbi vita tárgya lesz. (Az említett akcióterv nem betelepítésről, hanem az EU-ban már legálisan tartózkodó nem uniós állampolgárok integrációjáról szól – a szerk.) "Most sikerült arról megegyezni, hogy a következő hét éves uniós költségvetés és a gazdasági helyreállítási alap nem bővül olyan jogállami mechanizmussal , amellyel politikai ügyek miatt szankcionálhatnak tagállamokat" – közölte. A miniszter szerint most kiderül, hogy a mentőcsomagot más okból ellenző Hollandia, Svédország, Dánia és Ausztria most hajlandó lesz-e a hozzájárulásra. Gulyás szerint a megállapodás összhangban van a magyar parlament nyári határozatával, amely kimondja, hogy nem fogadható el semmilyen olyan eszköz, amelyikkel zsarolni lehet a kormányt. A lényeg, hogy mivel az EU-csúcson elfogadott határozat megtámadható az Európai Bíróságon (a magyar és a lengyel kormány szinte biztosan meg is támadja azt), az ügyben várhatóan a 2022-es választásokig nem születik döntés. "2023 előtt jogállamisági eljárás nem lesz" – mondta a miniszter. A mentőcsomaggal kapcsolatban elmondta, a cél az, hogy minél hamarabb leköthessük a pénzeket, így már január 1-től kiírhatóvá válhatnak pályázatok a felhasználására.