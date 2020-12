Fokozódik a helyzet a néppárti frakcióban – Deutsch Tamás újból bocsánatot kért

"Hibáztam, és ezért elnézést kérek" – írja a fideszes EP-képviselő, aki reméli, hogy még együtt dolgozhat képviselőtársaival egy jobb Európai Unióért.

Nehéz helyzetben érezheti magát Deutsch Tamás, mert kedd délután bocsánatkérő levelet küldött az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának. A fideszes EP-képviselő a párttársainak címzett e-mailben , amelyet lapunk is látott, leszögezi: "Szeretnék ismételten bocsánatot kérni Manfredtől és minden kollégától. Nem volt szándékomban senkit megsérteni – sem személyesen a frakcióvezetőnket, sem a frakciónk bármely tagját, sem általában véve a politikai családunkat. Hibáztam, és ezért elnézést kérek. Egyúttal visszavonom a szerencsétlen összehasonlítást." Levelében Deutsch a reményét fejezi ki, hogy a feszültség csillapodni fog, és a néppártiak együtt dolgozhatnak egy jobb Európai Unió érdekében. A válság idején különösen nagy szükség van az egységre – fogalmaz. Az EPP politikai csoportjában mintegy 40 képviselő kezdeményezi a fideszes politikus kizárását , mert két interjúban is a Gestapo szlogenjéhez hasonlította Manfred Weber frakcióvezető egyik megjegyzését a jogállam tiszteletben tartásáról. A néppárti képviselők a múlt héten már röviden megvitatták az indítványt, és úgy döntöttek, hogy a következő ülésükön ismét napirendre tűzik. Othmar Karas, az Osztrák Néppárt EP delegációjának vezetője akkor azt követelte, hogy a december 16-iki tanácskozáson végre bocsássák szavazásra az ügyet. Deutsch Tamás egy korábbi sajtóközleményében jelezte, hogy az interjút követő napon levelet küldött Webernek, amelyben tisztázta az interjúja után felmerült “vádakat”, és ezt később egy telefonbeszélgetésben is megerősítette. Úgy látszik, ez nem volt elég. Az előkészületeket ismerő forrásaink szerint egyáltalán nem biztos, hogy a szerda esti ülésen a frakciótagok kenyértörésre viszik a dolgot, és megszavaztatják a kizárási kezdeményetést. Úgy tudni, hogy a politikai csoport legnagyobb delegációját adó német CDU/CSU képviselői inkább halasztanák a döntést.