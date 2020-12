A bíróság kimondta, hogy nem lehet felfüggeszteni az SZFE-n a tanulmányi félévet

A Fővárosi Törvényszék elrendelte az azonnali jogvédelmet, amely biztosítja a félév eredményes befejezését addig is, amíg a kuratórium elleni per folytatódik.

A Színház-és Filmművészeti Egyetem diákjai a Hallgatói Önkormányzat Facebook-oldalán jelentették be, hogy a bíróság ítélete szerint nem lehet felfüggeszteni és semmisnek tekinteni a tanulmányi félévet. Azt írták, hogy az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma először november 6-án próbálta meg felfüggeszteni a tanulmányi félévet és betiltani az oktatást, de november 9-én a HÖK bírósághoz fordult, így törvényi halasztó hatály alapján a fenntartói döntés végrehajthatatlanná vált. November végén azonban egy új kormányrendelet jelent meg , amely rögzítette, hogy az egyetemek fenntartói megállapíthatják, hogy teljesülnek-e az adott félévben a tanulmányi kötelezettségek feltételei, és lehetővé tette, hogy a fenntartók rendkívüli helyzetben a tanulmányi félévet az adott intézményben érvényteleníthessék. A kuratórium erre hivatkozva másodszorra is elrendelte az oktatás felfüggesztését . A hallgatók bejegyzése szerint azonban december 18-án a Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy a félév elvesztése visszafordíthatatlan károkat jelentene a diákoknak, és az alaptörvényben foglalt oktatáshoz való jogukat csorbítja a fenntartói rendelkezés. Így a bíróság elrendelte az azonnali jogvédelmet, amely biztosítja a félév eredményes befejezését, addig is, amíg a kuratórium elleni per folytatódik.