Feljelentés-kiegészítést rendeltek el Bayer Zsolt "harcostársának" ügyében

A szabadszájú kormányzati megmondóember a Hír TV-ben szólta el magát.

A rendőrség azt írta az ATV híradójának érdeklődésére, hogy ez eljárás már folyamatban van. Korábban a Népszava is beszámolt róla, hogy a hatalom egyik fontos szócsövének számító H ír TV-ben arról beszélt a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa, hogy egy volt barátja bevallotta neki, azért szeret többek között Thaiföldre járni "mert ott kisfiúk is rendelkezésre állnak" (szexuális kapcsolat céljából - a szerk.) Később alighanem felmérte szavai súlyát és magyarázkodni kezdett , mondván "hozzánk képest egy 18 éves fiú már akkor is nagyon fiatal volt”. Feljelentéskiegészítést általában akkor szokott elrendelni a hatóság, amikor az általuk megismert tények nem elegendőek annak eldöntéséhez, történt-e bűncselekmény, emiatt nem tud dönteni a feljelenés elutasításáról vagy a nyomozás elindításáról. Ilyenkor az ellenőrizetlen adatoknak utána kell járni és a beadványt további információk gyűjtésével meg kell erősíteni. Az ügyben korábban hivatalból indítottak eljárást. Bayer Zsoltot az ügyben egyébként nem terhelte feljelentési kötelezettség, így hallgatásával semmiféle törvényt nem szegett meg.