Momentum: Fizessen a kormány mindenkinek 100 ezer forintot, aki beoltatja magát

Fekete-Győr András pártelnök szerint ezzel két legyet ütünk egy csapásra.

Fekete-Győr András pénzzel növelné az oltási kedvet. A Momentum elnöke Facebook-oldalán jelentette be javaslatát. A fiatal politikus arra kéri a kormányt, hogy



Fekete-Győr András emlékeztetett arra, hogy több mint tízezer honfitársunkat veszítettük már el koronavírusban, ráadásul több százezer olyan magyar van, aki megélhetési válságban van jelenleg is. Így most egyszerre van itt egészségügyi és gazdasági válság. Úgy vélekedett, hogy eddig nem sikerült a kormánynak beváltania azt az ígéretét, hogy megvédi minden magyar életét és pénztárcáját. Közölte, hogy a védőoltások elkészültek, és a követező hónapokban Magyarországra érkeznek, lesz mindenkinek elegendő. A pártelnök megjegyezte, tisztában van azzal, hogy sokan nem bíznak már ebben, mert a kormány össze-vissza kommunikált. Viszont az orvosok és a tudósok is azt kérték, hogy oltassuk be magunkat, mert csak így tudjuk elkerülni a további halálozásokat. Azért, hogy ez megvalósuljon, a Momentum azt javasolja, hogy mindenki kapjon 100 ezer forintot, aki beoltatja magát. Fekete-Győr András úgy fogalmazott, hogy ezzel két legyet ütünk egy csapásra. Vagyis megmentjük több tízezer ember életét, akik meghaltak volna, és vissza tudunk menni a családunk, a barátaink, a munkánk vagy a sport világába. Másrészt így meg lehet menteni rengeteg leszakadó családot és megélhetési válságba került embert. Kijelentette, hogy a kormány csak propagandára legalább annyit költ, mint amennyibe ez a százezer forint kerülne. Ezért azt kérte, hogy „a kormány tegye félre a propagandát, és fordítsa arra a magyarok pénzét, amire azt kell: az egészségére és a megélhetésére minden magyarnak”. Fekete-Győr András a Facebook-poszthoz azt írta, hogy mindenkit ösztönözni kell a védőoltás beadására. Felelősségünk, hogy újraindítsuk a gazdaságot, illetve az, hogy támogassuk azokat, akik a szociális válság következtében napról napra kénytelenek élni. Úgy látja, ehhez bőven rendelkezésre áll a pénz, és többe kerül a kínai hitelből épített Budapest-Belgrád vasútvonal, mint amennyibe a teljes javaslat kerülne.