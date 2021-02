Mészáros Lőrinc vagyona már az 500 milliárdhoz közelít a Forbes listája szerint

A világjárvány ellenére ez 70 milliárdos gyarapodást jelent egy év alatt a közbeszerzési gurunak.

A Forbes 2019 végén még 407,7 milliárd forintra tette Orbán Viktor miniszterelnök barátjának vagyonát. Összegzésük szerint a Mészáros Csoport továbbra is hasít az építőiparban, az energetikában komoly kapacitásokkal rendelkezik, terjeszkedik a médiában, agráriumban és az élelmiszeriparban, miközben az osztalékból származó vagyon továbbra is jelentős. Tőzsdei befektetőcége, az Opus Global ugyan komolyan megérezte a járvány első hullámát, de szépen lassan korrigált az árfolyam. A csoport turisztikai kitettsége komoly, de a közpénzes Kisfaludy-program egyik nagy nyertese épp az Opus kötelékébe tartozó Hunguest Hotels lett a 17,7 milliárd forintos támogatásával . Mészáros Lőrinc érintett a jelenleg zajló legnagyobb üzletekben is: Paks II., Budapest-Belgrád vasútvonal és az MKB-Takarékbank-Budapest Bank összeolvadása. A lista második helyénOTP-vezér szerepel 393,4 milliárd forintra becsült vagyonával. Annak ellenére, hogy az OTP árfolyamát is komolyan megütötte az első hullám, ráadásul a kormány gazdaságvédelmi lépései közt elsőként jelentette be a hiteltörlesztési moratóriumot. Agrárbirodalma, a Bonafarm töretlenül terjeszkedik. A dobogó harmadik fokára ezúttal, a Wing és Wallis tulajdonosa került a becsült 258,6 milliárd forinttal, számos piacon tudott régiós szinten is terjeszkedni. A Forbes megjegyezte, hogy a lengyel Echo Investment többségi részesedésének felvásárlásával a Wing komoly régiós pozíciókat szerzett. A Forbes listájának két helyén isorosz milliárdos két fia szerepel.vagyonát 257 milliárdra,240 milliárdra becsülték, ezzel a negyedik, illetve a hetedik helyet szerezték meg. Az ötödik helyenáll 246,1 milliárd forinttal,pedig ezúttal a harmadikról a hatodik helyre került 245,6 milliárddal. Annak ellenére, hogy becsült vagyona alig változott egy év alatt . A lista nyolcadik helyén a 2018-ban elhunytáll 214,3 milliárd forinttal, míg a 9. helyet a Szijjártó Pétert jachtoztató szerezte meg, akinek vagyona a Forbes szerint 184,4 milliárd forint. A tízes listát, a Videoton és az Ikarus révén ismert üzletember zárja 146 milliárdra becsült vagyonnal. A teljes 50-es listát itt lehet megnézni.