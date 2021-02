Nobel-békedíjra jelöli Putyin leghangosabb bírálóját Lech Walesa

Kedves és szimpatikus gesztust tett a katolikus egyházfő.

A pápa videóüzenetben bátorította a járvány miatt nehéz helyzetbe került zenészeket a Vatikán vallás és zene témájában tartott kétnapos online konferenciájának megnyitása alkalmából csütörtökön - írja az MTI.

Az állami hírügynökség szerint Ferenc pápa üzenetében kiemelte az egyházi zene művészeit. Mint mondta, az egyház zenei öröksége sokoldalú, nemcsak a liturgiában jelenik meg, hanem a szabadidő eltöltésében, koncertek formájában is nagy szerepet játszik. A katekizmusban és az iskolákban is fontos a vallási zene - mondta a pápa a vatikáni rádió közlése szerint. "De tudjuk, hogy a koronavírus-járvány kezdete óta a zenei tevekénységek lehetőségei jelentősen beszűkültek. Mindazokra gondolok, akik saját bőrükön érzik ezt: zenészekre, akiknek az életét és munkáját alapjaiban rázta meg a távolságtartás szükségessége, azokra akik elveszítették munkájukat, akiknek hiányoznak a társas kapcsolatok, mindazokra, akik segítségével nehéz körülmények között is megvalósulhat a szükséges oktatás, képzés és a közösségi élet" - mondta Ferenc pápa.



Kiemelte, sokan nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy új utakat találjanak és kreatív módon továbbra is zenéljenek, nem csak a templomba járó közönség előtt. A pápa üzenetében azokról sem feledkezett meg, akik a háttérben dolgoznak, például a koncertek közönségét helyükre kísérő munkatársakról.