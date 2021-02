Vakcinák bármi áron: 5 hetet sűrítenek 14 napba

Fokozta a nyomást a kormányfő a gyógyszerhatóságon.

„Ha minden a tervek szerint halad, március 15-ére minden 60 év fölöttit, aki regisztrált, nagy valószínűséggel beoltanak. Így április elejére már megközelítőleg kétmillióan lesznek beoltva” – mondta Orbán Viktor kormányfő a közrádiónak adott nyilatkozatában pénteken.Az, hogy ígérete tartható-e, mindenekelőtt azon múlik, honnan, mennyi vakcina érkezik, és melyiket, mikor lehet bevetni. Ami az uniós beszerzéseket illeti: az Európai Bizottság úgy számol, hogy az első negyedévben 100 millió adag oltóanyag érkezik az EU-ba a már jóváhagyott Pfizer, Moderna és AstraZeneca, valamint a később esetlegesen engedélyhez jutó szerekből. Mivel az uniós beszerzést alapvetően lakosságarányosan osztják el, ebből a mennyiségből Magyarországnak mintegy 2,2 millió adag jut. (Ebből a legfrissebb adatok alapján eddig mintegy 414 ezer érkezett meg Magyarországra.) A kínai oltásból is érkezhet jelentős mennyiség az első negyedévben, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint legalábbis februárban és márciusban összesen 1 millió adag várható. Az orosz vakcinából március végéig legalább 1,6 millió darabot remél a kormány. Csakhogy sok mindentől függ az, hogy mennyi oltás vethető be valóban. Az első negyedév végéig elviekben összesen 4,8 millió darabra lehet számítani, ami 2,4 millió embernek elég. Ez alapján nem tűnik túlzónak Orbán Viktor ígérete, ami szerint április elejéig kétmillióra nőhet az oltottak száma. Ám sok mindentől függ az, hogy mennyi oltás vethető be valóban. Az uniós szállítás bizonytalan – múlt vasárnap például a várt 18 ezer helyett csak 11 ezer Moderna érkezett. Bonyolítja a helyzetet, hogy érkezik ugyan Magyarországra az első AstraZeneca szállítmány is – elsőként 20400 ember beoltására elegendő mennyiség –, ám ezt az operatív törzs szerint a 60 év alatti regisztrált, krónikus betegséggel küzdők kapják majd. (Ez egyúttal azt is jelenti, hogy felborul a magyar oltási rend, mert fiatalabbakat vesznek előre.) Kínai szerből mindeddig semmi nem érkezett, és oroszból is csak 40 ezret szállítottak le, nem számítva azt a 6 ezer dózist, amit még decemberben hoztak az eredeti elképzelés szerint a vakcina hármas klinikai vizsgálatára.Ezeket a készítményeket ráadásul még – a vizsgálatok leegyszerűsítése ellenére is – ellenőrizni kell. Igaz, Gulyás Gergely pénteken azt mondta, hogy már a napokban megkezdődhet az oltás az orosz Szputnyik V vakcinával, mert hamarosan lejár az a két hét, ami alatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) megvizsgálja a készítményt.Ezzel szemben lapunknak törzskönyvezésben jártas szakemberek korábban arról beszéltek, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) az orosz vakcinára csak feltétekkel adta ki a behozatali engedélyt január 20-án. Az engedély kiadásakor ugyanis még egy sor lényeges vizsgálatnak nem készült el az eredménye. Így ezeknek a vakcináknak minden egyes gyártási tételét ellenőrizni kell. Mint azt az engedélyben írták, a kérelmező köteles a behozatalra került készítmények mindegyik gyártási tételét az OGYÉI, az NNK és a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal hatósági laboratóriumaiban nyolc szempont szerint megvizsgálni. Egyebek mellett ellenőrizni kell a vakcina töltési térfogatát, az azonosságát, a hatóanyag tartalmát, toxicitását. Ezek elvégzésére pedig legalább öt hétre van szükség – tudtuk meg a NNK-ban dolgozó forrásainktól. Mint mondták, ez az idő csak akkor rövidíthető, ha ennek egy részét sikerül a szállítmány beérkezése előtt elvégeztetni, ekkor a folyamat két hétre rövidülhet. Hogy ez esetleg megtörtént-e arról Gulyás Gergely nem beszélt. Lapunk úgy tudja, hogy a kínai Sinopharm oltóanyag ellenőrzése sem lesz sokkal egyszerűbb. Arra ugyan feltételek nélkül adta ki a behozatali engedélyt a gyógyszerhatóság, de hasonló ellenőrző vizsgálatokat írtak elő.Gulyás Gergely tegnap reagált arra is, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) a napokban azt kérte a gyógyszerhatóságtól: tegye közzé a kínai és az orosz vakcina alkalmazási előíratát, mert e nélkül „nem tudja tiszta lelkiismerettel ajánlani a kollégáinak a készítmények alkalmazását, mert az alkalmazási előírat az alapfeltétele a készítmény betegbiztonságot garantáló alkalmazásának, és ez alapozza meg az orvos jogi és etikai biztonságát.” A miniszter szerint a kamarának meg kellene elégednie azzal, hogy a kínai vakcinával már több mint húszmillió embert oltottak be világszerte, a Szputnyik V-ről pedig a legnagyobb szakmai elismeréssel szólnak a német sajtóban is. Arról nem beszélt, hogy mindez mennyiben helyettesíti a hazai előírásokat.