Mégsem bővítik a párizsi Charles de Gaulle repülőteret

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem korában elavultnak minősítette az elképzelést a francia kormány.

A francia kormány úgy döntött, hogy lemond a párizsi Charles de Gaulle repülőtér bővítéséről, elavultnak minősítette az elképzelést az éghajlatváltozás elleni küzdelem korában – jelentette be csütörtökön Barbara Pompili, az ökológiai átmenetért felelős miniszter. A kormány megkérte a párizsi repülőtereket működtető ADP cégcsoportot, amelynek az állam a legfőbb részvényese, hogy „mondjon le a projektről, és dolgozzon ki egy új, a környezetvédelemmel és a klímaváltozás elleni küzdelem céljaival összhangban álló elképzelést” – mondta a tárcavezető a Le Monde című napilapban megjelent interjúban. A tervezett negyedik terminál 2037-re készült volna el, és évente 40 millió utas kiszolgálására lett volna alkalmas. „Ez egy elavult projekt, amely nem felel meg a kormány környezetvédelmi politikájának, és egy teljesen átalakulóban lévő ágazat követelményeinek, amely a jövő zöld repülőgépeire tekint már” – fogalmazott a miniszter. A 7 és 9 milliárd euró közöttire becsült megaberuházás, amely ellen környezetvédő szervezetek és helyi önkormányzati képviselők is tiltakoztak, így nem fog megkezdődni. A Le Monde úgy értesült, hogy a kormány arra kérte az ADP-t, hogy tegyen javaslatot „egy másfajta elképzelésre, amely nem a repülőtér kapacitásainak növelésére koncentrál”. „Továbbra is szükségünk lesz repülőgépekre, de a cél az, hogy a légteret észszerűbben használjuk ki, és hogy az ágazatban csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása” – hangsúlyozta Barbara Pompili. A bejelentést megelőző nap mutatta be a kormány az úgynevezett polgári klímakonvenció javaslatai alapján kidolgozott klímavédelmi törvénytervezetét, amelyet a baloldal és a környezetvédő szervezetek is bíráltak, mert nem tartották eléggé ambiciózusnak. A negyedik terminál megépítését tavaly júliusban a környezetvédelmi hatóság sem támogatta, miután a projektben nem szerepelt, hogyan kívánja Franciaország a nemzetközi kötelezettségvállalásait teljesíteni az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében, miközben növeli a repülőgépforgalmát. A koronavírus-járvány miatt lecsökkent légi forgalom pedig azt is megkérdőjelezte, hogy az utasforgalom folyamatosan nőni fog a jövőben, és emiatt bővíteni kellene a repülőtéri kapacitásokat.