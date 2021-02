A Fidesz helyére pályáznak Salviniék

Mi történne, ha Matteo Salvini pártja, a Liga váltaná a Fideszt az Európai Néppártban (EPP)?

A kérdés a közelmúltban még nevetséges lett volna, mostanra azonban már nem is annyira lehetetlen a felvetés. Salvini ugyanis egyre inkább mérsékelt jobboldali vezetőnek próbálja feltüntetni magát, letett az EU-ból való kilépésről, az "Italexit"-ről, sőt a napokban, amikor támogatásáról biztosította a olasz kormányfő-jelöltet, Mario Draghit, és Európa mellett is hitet tett. Olasz lapértesülések szerint forgatókönyv készül arra, miként kerülhetne a Liga az EPP-be. Salvini pártjának átalakulása ugyanis annyira felgyorsult, hogy már nem mozog otthonosan az euroszkeptikus Identitás és Demokrácia nevű európai parlamenti frakcióban. Ezt igazolja a héten, a helyreállítási alap támogatásáról szóló szavazás is. Míg ugyanis a Liga képviselői megszavazták a javaslatot, a Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés (RN) tartózkodott, az Alternatíva Németországért törvényhozó (AfD) pedig egységesen a nem gombot nyomták meg. Csakhogy az EPP-be való felvétel nem megy egyik napról a másikra. Egyelőre több akadály is tornyosul Salviniék előtt. A Fideszt nem egyszerű kizárni, kétharmados többségre lenne szükség ehhez, ami egyelőre a jelek szerint nincs meg. A magyar kormánypárt sorsa nyilvánvalóan a németektől függ, márpedig Armin Laschet, a CDU új elnöke jelezte, nem akarja a párt kizárását, igaz, vannak feltételei. Ahhoz ugyanakkor egyszerű többség is elegendő, hogy az EPP nemet mondjon Salvini pártjának felvételére. A német uniópártok, a CDU/CSU, egyelőre biztosan nem támogatják a csatlakozást, nehéz lenne megmagyarázni egy ilyen lépést a kereszténydemokrata választóknak a szeptemberi szövetségi választás közeledtével. Ráadásul az EPP-ben már találhatunk egy olasz pártot, itt foglalnak helyet a Silvio Berlusconi által irányított Forza Italia politikusai. Ha csatlakoznának a Liga EP-képviselői, akkor az olasz küldöttség lenne a legbefolyásosabb, ami aligha lenne elfogadható a németek számára. Változhat azonban a helyzet a következő években. Ha minden a tervek szerint halad, jövő márciusban rendezik meg az olasz parlamenti választást, s a Forza Italia szerepe tovább csökken az olasz parlamentben. A párt mélyrepülése a két év múlva esedékes európai parlamenti választáson is folytatódhat. Ha a Forza Italia alig néhány képviselőt delegálna az EP-be, s a Liga centrista tömörüléssé való átalakulása le is zárulna addig, továbbá az olasz delegáció szerepe sem lenne túl nagy, elképzelhető lenne Salviniék felvétele. Az mindenesetre meglehetősen nagy fricska lenne a Fidesznek, ha akár jövőre, akár két év múlva éppen az a Liga kerülne a helyére, amelyik mindez idáig az egyik legnagyobb szövetségese volt az európai színtéren, a menekültpolitikát, Brüsszel ostorozását, vagy a Moszkvához való közeledést illetően.