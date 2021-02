Gyurcsány Ferenc szerint minden egyéni választókerületben előválasztást tartanak majd

Egy közszereplő is tévedhet, és amennyiben ezt egy nyilvános eseményen (jelesül egy sajtótájékoztatón) teszi, tévedése óhatatlanul megjelenik a tudósításokban. Bár az elsődleges felelősség nem a beszámolót közlő orgánumokat terheli, a szakmai korrektség úgy kívánja, hogy ilyen esetekben jelezzék: valótlanság szerepel a cikkekben.

Egy közszereplő is tévedhet, és amennyiben ezt egy nyilvános eseményen (jelesül egy sajtótájékoztatón) teszi, tévedése óhatatlanul megjelenik a tudósításokban. Bár az elsődleges felelősség nem a beszámolót közlő orgánumokat terheli, a szakmai korrektség úgy kívánja, hogy ilyen esetekben jelezzék: valótlanság szerepel a cikkekben. Most a Népszava is ezt teszi a „Nem hagyják kiüresíteni a sztrájkjogot2 című anyag egyik állítása kapcsán. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetével (SZÁD) közösen szervezett a Kossuth térre sajtótájékoztatót január 12-én. Az eseményen az MKKSZ elnöke, Boros Péterné arról beszélt, hogy a Kúria egy 486 napos eljárás végén – holott a határidő 21 nap lett volna – hagyta jóvá a szociális ágazatot képviselő szakszervezetek listáját a munkabeszüntetés alatt is kötelező szolgáltatásokról – ráadásul az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria november végi döntését csak karácsonykor közölte a szakszervezetekkel. (Boros Péterné értelmezésében ezzel a Kúria az elhúzódó procedúrával az esetleges sztrájkot akarta ellehetetleníteni.) A szakszervezeti vezető viszont abban tévedett, hogy az OBH tolmácsolta volna a Kúria ítéletét, ugyanis az eljárás az, hogy miután a Kúria írásba foglalja a határozatot, visszaküldi az ügyet az első fokon eljárt bíróságnak és az kézbesíti a feleknek. A pontatlanságért elnézést kérünk.