A republikánusoknak továbbra sem kell senki más, csakis Trump

A két impeachment-eljárásban is felmentett volt amerikai elnök a pártjában jelenleg toronymagasan esélyes a 2024-es újraindulásra.

A republikánusok háromnegyede azt szeretné, hogy Donald Trump volt amerikai elnök komoly szerepet töltsön be a pártban – derül ki a Quinnipiac Egyetem frissen közzétett országos közvélemény-kutatásából. A felmérés – amelyet csütörtöktől vasárnapig tartottak, több mint 1000 amerikai felnőtt megkérdezésével – kimutatta, hogy a republikánusok csupán ötöde nem akarja, hogy a volt elnök továbbra is meghatározó szerepet töltsön be a pártban.



A közvélemény-kutatás adatai szerint a republikánusok 87 százaléka azt mondta, hogy Donald Trumpnak ismét meg kell engedni, hogy elinduljon az elnöki székért folyó versenyben.

– Bár az összes válaszadó 55 százaléka azt mondta, hogy a volt elnököt a jövőben el kell tiltani a választott tisztség betöltésétől, de a republikánusok körében biztosan nem vesztette el a támogatottságát – mondta Tim Malloy, az egyetem közvélemény-kutatási elemzője. Mint fogalmazott:



„Kétszer folytattak ellene alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment), a tárgyaláson a demokraták gyalázták, és a közösségi média gyakorlatilag elhallgattatta. Mindezek ellenére Donald Trump szilárdan áll a lábán a Republikánus Párton belül.”

A volt elnököt szombaton felmentette az Egyesült Államok szenátusa az ellene lázadás szítása vádjával indított impeachment-eljárás végén. A felsőház az utolsó tárgyalási napon 57:43 arányban szavazott arról, hogy Donald Trump a felhozott vádak alapján bűnös. Az összes demokrata szenátoron kívül hét republikánus felsőházi képviselő szavazott arra, hogy az előző elnököt el kellene ítélni. Elítéléséhez azonban a szenátusban kétharmados többség kellett volna. A testületben 50:50 a republikánusok és a demokraták aránya. Így legalább 17 republikánusnak is támogatnia kellett volna az elnök elítélését, azonban ezt csak 7-en tették meg. A tárgyalás befejezésének másnapján, vasárnap a Politico hírportál és a Morning Consult globális közvélemény-kutató cég felmérése azt mutatta ki, hogy tíz republikánusból hat szerint Trumpnak fontos szerepet kellene játszania a párt életében, valamint hogy tízből nyolc republikánusnak kedvező a véleménye a volt elnökről.

A felmérés szintén kimutatta, hogy Trump népszerűségét tekintve jelenleg messze megelőzi a potenciális 2024-es republikánus elnökjelölt-aspiránsokat.

Szenátusi felmentése után Donald Trump közleményében utalt arra, hogy ismét tevékenyen részt vesz majd a politikai életben.



„Az a történelmi, hazafias és gyönyörű mozgalmunk, amelynek célja, hogy Amerikát ismét nagyszerűvé tegyük, csak most kezdődött. Az elkövetkező hónapokban sok mindent kell megosztanom veletek, és várom, hogy folytathassuk hihetetlen utunkat együtt” – írta.

Vannak azonban a republikánus párton belül olyan meghatározó személyiségek is, akik a volt elnök nélkül képzelnék el a politikai tábor jövőjét. A szenátusban kisebbségben lévő republikánusok vezetője, Mitch McConnell hétfőn, a Wall Street Journal amerikai napilapban megjelent véleménycikkében azt írta: