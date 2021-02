Stabil kettesre értékelik a magyarok a kormány válságkezelési intézkedéseit

Az ellenzéki pártok támogatói rendkívül elégedetlenek a kormányzati döntésekkel szemben.



A magyar társadalom stabil kettesre értékeli az Orbán-kormány válságkezelését – derül ki az Idea Intézet felméréséből.

Az IDEA Intézet 2021. január 22. és január 26. között készített kétezer fős reprezentatív közvélemény-kutatást az Orbán-kormány koronavírus-járvány két hulláma alatti járvány- és válságkezelő intézkedéseinek társadalmi megítéléséről. A megkérdezetteknek 8-8 szempont szerint kellett osztályozniuk (1–5) a tavaszi, illetve az őszi/téli időszak kormányzati járvány- és válságkezelési gyakorlatát. E nyolc szempont az egészségügy, a munkahelyvédelem, az oktatás, a szociális támogatás, az idősellátás, a gazdaságfejlesztés, az önkormányzatokkal való együttműködés, valamint az adott időszak kormányzati válságkezelésével való átlagos elégedettség. Az eredmények azt mutatják, hogy a véleményeket a pártos polarizáció rendezi mintázatokba.

Míg a fideszesek alapvetően jóra értékelik a kormány intézkedéseit, addig az ellenzékiek rendkívül, még a szokásosnál is elégedetlenebbek azokkal.

A válaszokból az látszik, hogy az őszi/téli események, vagyis a járvány világviszonylatban is komoly felfutása és a közhangulat romlása rányomja a bélyegét a kormányzati válságkezelés megítélésére is. Valamivel kedvezőtlenebb ugyanis a 8 dimenzió megítélése minden szavazói rétegnél, még a Fidesz–KDNP szavazóinál is.

Ha mindkét időszak, minden válságkezelési területét együttesen kezeljük, megállapítható, hogy a Fidesz–KDNP-szavazóinak 81 százaléka jeles vagy jó értékelést ad, ezzel szemben az ellenzékiek döntő többsége, 61 százaléka elégtelenre, további 27 százaléka pedig elégségesre értékeli a kormányzat válságkezelő intézkedéseit.

A válaszok alapján a legrosszabb értékelés 2,3 átlagponttal a szociális támogatások, a legjobb pedig 2,6–2,6 átlagponttal az oktatás és az idősellátás terén regisztrálható.

A kutatás szerint összességében a 2020 tavaszi válságkezelést a magyar társadalom 2,5 pontra értékelte.

Ehhez képest a kormánypárti szavazók véleménye jelentősen kileng pozitív irányba (4,2 pont) az ellenzékiek pedig negatív irányba (1,5 pont). A pártpreferenciájukban bizonytalanok és válaszmegtagadók a kormány tavaszi válságkezelésére 1,9 pontot adnak. Az ellenzéki pártok támogatói különösen kedvezőtlennek ítélik meg a kormánynak az önkormányzatokkal folytatott őszi együttműködését, a munkahelyteremtés, illetve az oktatás terén hozott intézkedéseket, egészen pontosan annak a hiányát. A választókorú felnőtt népesség véleménye is következetesen rosszabb a kormány őszi válságkezeléséről. A legnagyobb változás az idősellátásban és az önkormányzatokkal való együttműködésben mutatható ki. Mindent egybe vetve a magyar társadalom stabil kettesre (2,4 átlagpont), a kormánypártiak jóra (4,1 pont), az ismeretlen preferenciájúak pedig kettes alára (1,8 pont) osztályozzák a kormányzati teljesítményt. Az ellenzékiek megbuktatják az Orbán-kormányt a válságkezelés terén tett intézkedéseit értékelve (1,4 átlagpont).