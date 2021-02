A szlovák államfő szerint igazak a gyanúk, amelyekről a meggyilkolt Kuciak írt

Három éve ölték meg a fiatal oknyomozó újságírót és menyasszonyát.

2017. február 21-én gyilkolták meg Ján Kuciak oknyomozó újságírót és jegyesét, Martina Kušnírovát. A gyilkosság az országban közfelháborodást keltett, és sohasem látott méretű tüntetéssorozat követte, ami belpolitikai válsághoz vezetett, a kormány több tagja távozott, és lemondott Robert Fico kormányfő is. A parameter.sk cikkében arra emlékeztet, hogy az ügyben a vádlottak padjára Marian Kočnert, Alena Zsuzsovát, Miroslav Marčeket és Szabó Tamást ültették. Az ötödik vádlott, Andruskó Zoltán, aki a közvetítő szerepét töltötte be , az elejétől fogva együttműködött a rendőrséggel. A bíróság őt 15 évre ítélte. Később Marček beismerte, hogy ő húzta meg a ravaszt, ezért a Specializált Büntetőbíróság először 23 évre ítélte , majd tavaly decemberben további két évvel meghosszabbította büntetését , többek közt Molnár Péter gútai vállalkozó megölése miatt. Az ügyben megrendelőként szereplő Kočnert és a közvetítő szerepét betöltő Zsuzsovát tavaly szeptemberben felmentették , ugyanis nem sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani a bűnösségüket. Az ítéletek nem jogerősek, az ügyben a Legfelsőbb Bíróság hoz döntést. Ők egyébként mindketten rács mögött vannak már most is, más bűncselekmények miatt.