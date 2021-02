Állatorvosi ló lehet az elfoglalt egyetemek új finanszírozási rendje

A Fidesz-KDNP koalíció megszavazta a veszélyhelyzet újabb meghosszabbítását 90 nappal.

Élve a kétharmados többséggel (133 igen, 55 nem, 1 tartózkodás) a Fidesz-KDNP koalíció megszavazta a veszélyhelyzet újabb meghosszabbítását 90 nappal. Az ellenzék előre jelezte, hogy szemben a tavaly novemberivel, ezúttal nem adja meg a felhatalmazást, hiába szerepel a határozatban a konkrét határidő. Harangozó Tamás az MSZP frakcióvezető helyettese napirend előtti felszólalásában arra emlékeztetett, ezúttal nem egyszerűen arról van szó, hogy meghosszabbítják a korábbi döntés hatályát, mivel az elmúlt hónapokban számos olyan törvényi erővel bíró rendeletet hozott a kormány a különleges felhatalmazással élve, ami számukra elfogadhatatlan. A képviselő szerint ilyen például, hogy a koronavírus elleni védekezésre hivatkozva csökkentették a felére az önkormányzatoknak járó iparűzési adót a kis-, és közepes vállalkozások számára (ennek kompenzálásáról máig nem született döntés a kormány részéről a korábbi ígéretek ellenére), de a Színház-, és Filmművészeti Egyetem alapítványi kezelés ellen tiltakozó diákjainak a félévét is úgy a járványhelyzetre hivatkozva törölték rendeleti úton. A veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló határozat egyébként hetven kormányrendeletet sorol fel, és meghosszabbítja az időközi választások kiírására előírt moratóriumot is. Így ezekre legkorábban a nyár elején kerülhet sor. Az iromány szövege ugyanakkor kétszer is tartalmazza azt a kitételt, hogy „az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy a korábban elfogadott rendkívüli és átmenetek jól szolgálták” a járvány elleni védekezést – az ellenzéki ártok ezt is elfogadhatatlannak tartják. A veszélyhelyzet így jelenleg május 23. vasárnapig tart, igaz, azt elvileg a kormány, vagy egy parlamenti határozat korábban is feloldhatja.