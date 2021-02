Rácz Zsófia nem tartja magát politikai kinevezettnek

Hangsúlyozta, hogy a törvény is szakmai felsővezetőként határozza meg a helyettes államtitkári pozícióját – ezen a ponton ellent is mondott korábbi mondatának, miszerint nem olyan a feladatköre, amihez szakmai végzettség kell.

– Nem kell olyan munkákat végeznem, amihez komoly szakmai végzettség kell. A diplomám hiánya nem hátráltat – így írta le helyettes-államtitkári feladatait az ELTE Politológus Műhelyének beszélgetésén Rácz Zsófia, aki hosszú idő elteltével most vállalt először olyan nyilvános fellépést, ahol nemcsak a sajátjai kérdezhették. A fiatalokért felelős helyettes államtitkár először azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 2019-ben még törvényt is módosítottak azért, hogy megfelelő diploma hiányában betölthesse pozícióját. A politikussal folytatott keddi hosszú beszélgetésnek az is jelentőséget adott, hogy Rácz korábban kerülte a nyilvánosságot, legalábbis különféle fellépéseit nem hirdette meg a kormány, így rendszerint csak a meghívottak értesülhettek róla. Ha véletlenül mégis tudomást szerzett a sajtó a programjáról, a helyszínen nem válaszolt a kinevezésére és a feladataira irányuló kérdésekre, tavaly az RTL Híradó stábja elől például érdemi válasz nélkül elsétált. Rácz most arról beszélt, hogy nem tekint magára politikai kinevezettként, hangsúlyozta, hogy a törvény is szakmai felsővezetőként határozza meg a helyettes államtitkári pozícióját – ezen a ponton ellent is mondott korábbi mondatának, miszerint nem olyan a feladatköre, amihez szakmai végzettség kell. A posztra egyébként Novák Katalin egykori családügyi államtitkár, mostani miniszter kérte fel, miután szoros szakmai együttműködésük volt még az ENSZ ifjúságügyi programjában. Munkakörét úgy írta le, hogy előkészíti az ifjúságügyhöz tartozó szakmai munkaanyagokat, kapcsolatot tart az ifjúsági szervezetekkel, hogy a szakmai javaslatokat becsatornázzák a kormányzati döntéshozatalba. Rácz ezt „nehéz, de változatos munkaként” értékelte. – Nagyon féltem, hogy egyhangúak lesznek a napjaim – tette hozzá, de e félelmei nem igazolódtak be. Igaz, korábban az is kisebb botrányt okozott, hogy a Pedagógusok Szakszervezetének ifjúsági tagozatával többszöri egyeztetés után sem ült le a tanárhiány okozta problémákról tárgyalni. Kérdésre válaszolva most azt mondta, hogy nincs ráhatása a felsőoktatásra, és noha kapcsolattartóként írta le magát, szerinte a Színház és Filmművészeti Egyetem tiltakozó hallgatóinak véleménye „nélküle is eljutott” a döntéshozókhoz. Az egyetemi átalakításokat ellentmondásos kérdésként írta le. Mint elmondta, mindenképp szeretné megszeretni jogi diplomáját, hogy a megszerzett tudással „komplexen láthassa át” a problémákat. Hosszú távú karrierjére vonatkozó kérdésre azt válaszolta, „három évvel ezelőtt még azt sem láttam, hogy itt leszek”. Később szívesen foglalkozna nemzetközi joggal, külszolgálati munkát is vállalna diplomata vagy nagyköveti szinten. Az elmúlt egy év legnagyobb eredményének a 25 éven aluliak jövőre – azaz a választási évben – bevezetésre kerülő szja-mentességét nevezte, igaz elárulta, hogy többször is a kormány elé kellett terjeszteni a javaslatot. Megjegyezte, az elmúlt év viszont inkább arról szólt, hogy reagáljanak a koronavírus miatti kihívásokra.