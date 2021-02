Megvan a Budapest Pride Felvonulás új időpontja

Idén ismét egy hónapig tart majd a fesztivál.

A koronavírus-járványhoz kapcsolódó korlátozások miatt szokásosnál kicsit később, július 24-én tartják idén a Budapest Pride Felvonulást – jelentették be a szervezők közleményükben. Az egy hónapos Budapest Pride Fesztivál így június 25-én indul majd és július 25-én ér véget. Azt írták, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, idén is a járványügyi korlátozásokat betartva és figyelembe véve tartják majd meg az LMBTQ rendezvénysorozatot. Az időpontváltozást elsősorban a vészhelyzet meghosszabbítása és a továbbra is növekvő esetszámok indokolják. Ugyanakkor a helyszínek várható újranyitásával is számolnak a Budapest Pride szervezői, és a programszervezők munkáját is szeretnék megkönnyíteni a későbbi kezdéssel.



„Bár tavaly a tervezett egy hónapról 10 naposra rövidítettük a Fesztivált, idén ismét egy teljes hónappal tervezünk, mert a tavalyi év sikerei és tapasztalatai alapján nem látjuk indokoltnak, hogy a Fesztivál rövidebb legyen. A programszervezőinkkel az elejétől fogva egyeztetünk arról, hogy online formában is meg tudják tartani a rendezvényüket” – közölte Csikós Ádám, a Budapest Pride sajtószóvivője.