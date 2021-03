Elkezdődött a George Floyd halálát okozó rendőr pere

Az áldozatok 31,2 százaléka Lombardiában hunyt el.

Túllépte a százezret, már 100 103 a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban az egészségügyi minisztérium hétfő esti adatai szerint, pontosan egy évvel azután, hogy a járvány első európai gócpontjának számító Lombardia tartományt először lezárták. A járvány első – tavaly március 8-i – zárlatának évfordulóján Mario Draghi miniszterelnök köszönetet mondott minden olasznak az utóbbi egy évben vállalt áldozatért, az egészségügyi dolgozóknak éppúgy, mint a távtanulásra kényszerült diákoknak. Emlékeztetett, hogy tavaly március 10-én az egész országot több mint két hónapra lezárták.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a járványhelyzet ismét rosszabbodik, ezért minden olaszra szükség van a betegség elleni küzdelemben. Bejelentette, hogy kormánya az oltások felgyorsításán dolgozik, ami az egyetlen kiutat jelenti. Mario Draghi megjegyezte, minden emberélet ugyanolyan fontos, ezért senkit nem fognak hátrahagyni, az oltásban elsőként a „törékenyebb” kategóriák részesülnek. Már az előzetes számításokból tudni lehetett, hogy Olaszországban a halottak száma hétfőn lépi túl a százezres küszöböt. A sajtó készült is erre, az elhunytakra emlékezve: a televíziók és a nyomtatott sajtó az áldozatok nevét, életét, betegségük napjait idézte fel. Az egy éve tartó járvány első hullámában, tavaly február vége és június között több mint 33 ezren haltak meg. Az immár több mint százezer halott 66,5 százalékának három vagy ennél is több betegsége volt. Az áldozatok 31,2 százaléka Lombardiában hunyt el. Életkoruk átlaga továbbra is 82 év. Hétfőn este rendkívüli kormányülés zajlott az esetleges újabb országos zárlatról a vírusmutációk terjedése miatt. Az utóbbi egy hétben huszonkét százalékkal megemelkedett az azonosított betegek száma, emiatt kórházak és intenzív osztályok vezető orvosai a harmadik hullám tetőzéséről beszéltek. Húsz tartományból tizenhatban a járvány rohanó sebességre kapcsolt a szakértők szerint. Az egészségügyi tárca hétfőn közölte, hogy az AstraZeneca vakcinájának használatát 65 év felett is engedélyezi. Az oltóanyagot ez idáig csak az ennél fiatalabbaknak adták be. Roberto Speranza egészségügyi miniszter bejelentette, hogy áprilisban mintegy 50 millió adag vakcina érkezését várják, ami elindíthatja a nyár végéig eltartó tömeges oltást. Eddig 5,4 millióan kaptak oltást, ebből 1,6 millióan már második adagot is. A coronavirus.app hétfő esti adatai szerint a 60 millió lakosú Olaszországban 3 081 368 koronavírusos esetet regisztráltak a járvány kezdete óta. Az ország az esetszámokat tekintve jelenleg a 8. legfertőzöttebb terület a világon.