Megint kapott oltásra hívó sms-t olyan is, akit már "megszúrtak" AstraZenecával

A jelek szerint egyelőre nem sikerült úrrá lenni a vakcinakáoszon.

Az illető ezt követően azonnal felhívta a háziorvosát, hogy nem a második dózis van-e most soron. Azt a választ kapta, nem, mivel a háziorvos oltja majd be őt a jövő héten. A portál megjegyzi, nem ez az egyetlen probléma: az érintettek másféle sms-t kapnak, mint múlt héten, az új értesítésben a taj-számuk is benne van, és a Telex egyik olvasója arról számolt be, hogy nem a saját adatai szerepeltek a behívó sms-ben. Mint lapunk is megírta, a múlt hét végén 74 ezer embert terveztek beoltani az AstraZeneca készítményével, azonban az adminisztrációs hibára hivatkozva pénteken lefújták az egészet. Később szombat délelőtt kiderült, aki elment az oltópontra - annak ellenére, hogy megkapta azt az SMS-t, hogy elmarad - azt mégis beoltották. Ezt pár óra múlva az operatív törzs is megerősítette. Erre jött Gulyás Gergely vasárnapi délelőtti nyilatkozata, amely szerint felfüggesztették a programot, holott vasárnap is beoltottak mindenkit, aki megkapta az elmaradásról szóló közlést. Ezzel egyidőben lényegében összeomlott az a bejelentővonal, amin a hibákat lehet jelezni. Most már egyértelműnek látszik az oltáskáosszal kapcsolatos kommunikáció: az utóbbi napokban Müller Cecília azt hangoztatja , valóban elmaradt a hétvégi AstraZeneca-oltássorozat.