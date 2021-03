Közbeszerzést nyert a Szijjártót jachtoztató Szíjj László tulajdonában álló volt Simicska-érdekeltség

A versenyhivatali eljárás ütemezése tekintettel lesz a járványhelyzetre, és akár másfél évig is eltarthat.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított a legnagyobb hazai gyógyszer nagykereskedők és az általuk kialakított patikai együttműködési rendszerek között létrejött megállapodások miatt, mert azok korlátozhatják a versenyt a magyarországi gyógyszerbeszerzési piacokon – írta a köznyelvben kartellezésnek hívott jogsértés ügyében indított eljárásról a Népszavának eljuttatott közleményében a hivatal.



Kiemelték, hogy mind a PHOENIX-csoport, mind a HPH tagjai teljes palettás nagykereskedőként tevékenykednek a magyarországi gyógyszerpiacon, hosszú évek óta a legfajsúlyosabb piaci szereplők. Mindkét cégcsoport patika franchise rendszert alakított ki (BENU, illetve ALMA-franchise), ezen kívül egyéb együttműködési formákat is kiépítettek számos hazai patikával (SZIMPATIKÁK, illetve GYÖNGY patikák). A két legjelentősebb hazai gyógyszer nagykereskedő ezen patikai együttműködései a hazai patikák jelentős részét, több mint hatvan százalékát érinti. Amint azt a Népszava is megírta , az egyik érintett nagykereskedő, a HPH neve felvetődött a kínai kornavírus elleni vakcinabeszerzésben is, mint ellenőrző cég.