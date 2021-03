Szlávik János megmagyarázta, miért találnak egyre több fertőzöttet

A kormányzati tájékoztatási oldal ma közölt adatai szerint 11 132 új fertőzöttet regisztráltak és meghalt 227 beteg.

Az oltásokkal és a járványügyi intézkedésekkel le fogjuk győzni mindegyik mutáns vírusvariánst – állította Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szombaton a közmédiának. Szerinte a korábbi hullámok tapasztalata, hogy a szigorító intézkedések bevezetésétől néhány hétnek el kell telnie, hogy azok eredményei látszódjanak.



– Európában és Magyarországon is a különböző mutáns vírusok terjedése vezet. Magyarországon kimutatták már a dél-afrikai és cseh változatot is, de az angol mutáns a domináns, amelyik sokkal jobban terjed emberről emberre, súlyosabb megbetegedéseket okoz, fiatalabbakat is meg tud támadni, és halálosabb, mint a korábbiak – fejtegette az infektológus. Szlávik János szerint Nagy-Britanniában a védőoltások segítségével sikerült meggátolni a nagyobb járvány kialakulását, ott csökken az esetszám és a kórházba kerülők száma. Ezért úgy vélekedett: