Így akadt rá Szájer József ereszcsatornás menekülésére a belga tévé

A csatorna munkatársa szerint semmiféle szégyenérzete nem volt az illegális szexparti résztvevőinek.

- fogalmazott az újságíró a Blikk cikke szerint . A fideszes nyilvánosság a felvételek nyilvánosságra kerülése után azt a narratívát erősíti, miszerint a politikus egy előre megtervezett titkosszolgálati akció áldozata lett és a tévések sem véletlenül voltak éppen a helyszínen. Mint lapunk is megírta , a képsorok megjelenése után Szájer József közleményt tett közzé a honlapján . Azt írta, már minden tekintetben magánszemély és ennek tiszteletben tartását mindenkitől elvárja. Jelezte azt is, a kijárási korlátozások megszegése miatt 250 eurónyi bírságot fizetett, a drogbirtoklás miatt pedig nem indult ellene eljárás. A politikus lemondását - mielőtt még az ereszcsatornás menekülés kiderült volna - azzal magyarázta, hogy „egy ideje a napi politikai küzdelemben való részvétel egyre nagyobb lelki megterhelést” jelent a számára. Később ismerte csak be , hogy jelen volt az illegális szexpartin - bár azt nem tudja, hogyan kerülhettek drogok a hátizsákjába.