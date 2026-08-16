Mindig is örök civil voltam – egy kicsit Švejk-szerű figura –, aki valahogy sosem tudott időben behódolni a mindenkori elvárásoknak.
Alighanem sokan felszisszennek majd, ha elolvassák Ungváry Krisztián legújabb könyvét. A Mindszenty mítosz – Értékek és választások címmel az Open Books által kiadott kötet ugyanis tabudöntő kutatói alapossággal mutatja be a mai politikai vezetés által felmagasztalt egykori bíboros-érsek sajátos gondolkodásmódját és valódi működését.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket.
Az őrjöngő rongáló korábban a helyi rendőrkapitányság ablakát is bezúzta.
Mindszenty József bíboros-hercegprímás halálának évfordulóján Erdő Péter bíboros szentmisét mutat be az esztergomi bazilikában szombat délelőtt - közölte Tóth János Csaba, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtóreferense.
Mindszenty József bíboros, hercegprímás erkölcsi iránytű volt a Magyarországon és a diaszpórában élő magyarság, valamint a világ számára is - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Mindszenty József szobrának átadási ünnepségén hétfőn Budapesten, a VIII. kerületben.
Leleplezték Mindszenty József bíboros bronz szobrát szombaton Esztergomban az egyházi vezető halálának 40. évfordulója alkalmából, a bazilika közelében található Sötétkapunál.
Az esztergomi képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a bazilika közelében a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium alapítványa felállíthassa Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek szobrát - tájékoztatta a város polgármestere pénteken az MTI-t.