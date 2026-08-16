„Mindszenty József mindent megtett azért, hogy a nem magyarokat magyarosítsa” - Interjú Ungváry Krisztiánnal

Alighanem sokan felszisszennek majd, ha elolvassák Ungváry Krisztián legújabb könyvét. A Mindszenty mítosz – Értékek és választások címmel az Open Books által kiadott kötet ugyanis tabudöntő kutatói alapossággal mutatja be a mai politikai vezetés által felmagasztalt egykori bíboros-érsek sajátos gondolkodásmódját és valódi működését.