Dargay Lajos kinetikus–kibernetikus szobrai kilépnek a térbe, mozognak, forognak, a fényt és az árnyékot pedig az alkotás részévé teszik. A rendhagyó műveket a Műcsarnokban nézhetjük meg.
Az Óbudai Múzeumban rendezett tárlat november 17-én, vagyis Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulóján nyílt meg, de nemcsak a főváros születésnapjához köthető a dátum, hisz a múzeum idén lett ötven éves.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
Az utcába vezető görbe vonalak ho zsupp ho zsupp, a faszobrász térfigyelő-zsiráfja és Az éjjeli lámpalocsoló – legnagyobb avantgárd költőnk köztünk jár.
Kassák Lajos vasmunkásból lett a művészetet felforgató költő-lapkiadó-képzőművész, aki ugyan nem beszélt jól nyelveket, mégis egy nemzetközi közösség tagjának tartotta magát.
Hallgatag évtized – az 1970-es évek címmel rendez konferenciát a Szépírók Társasága és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Magyar Irodalmi Tanszéke.
Kassák Lajosra emlékezve tartottak minikonferenciát a Politikatörténeti Intézetben. A munkásemberből – magát autodidakta módon képezve – avantgárd költővé vált Kassák különc ember volt, akit egyesek istenítettek, mások félték. Pacsika Márton művészettörténész és Konok Péter történész azt is megállapította, hogy a Kossuth-díjas alkotó megítélése a mai napig vitatott: a szakma jórészt elismeri jelentőségét, de konkrét alkotásairól mégis kevés szó esik.
Kassák Lajos életművéből állított össze verskoncertet napjaink egyik legsikeresebb énekesnője, a jazz mellett más műfajokban is bátran kísérletező Harcsa Veronika. A Kassák-est holnap lesz a Müpában, majd november elején, a Budapest Jazz Clubban két koncerttel ünnepli pályakezdésének tizedik évfordulóját. A még mindig csak 32 éves énekesnő elképesztő intenzitással dolgozik – megosztva idejét Berlin és Budapest között.
Ady Endréről tudjuk, hogy az első világháború mélyen megrázta, és arra késztette, hogy átértékelje költői hitvallását. Az egész emberiséget sújtó öldöklést a költőfejedelemnek tartott művész nemzeti tragédiának fogta fel, a négyéves háború alatt verseskötetet sem adott ki. De vajon tudjuk-e, hogyan hatott a háború Kosztolányira, vagy éppen Kassák Lajosra? A Petőfi Irodalmi Múzeum „Maradni szégyen, veszni borzalom” – Magyar írók az első világháborúban című kiállítása többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ.